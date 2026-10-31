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《Garena 傳說對決》10週年盛典今（31）日萬聖節在台北大巨蛋登場，由韓國女團i-dle舒華與台灣藝人黃偉晉擔綱主持，集結台、韓6組超人氣演出卡司，包括i-dle成員MINNIE、女團MAMAMOO+成員頌樂與玟星，以及華語團體告五人、婁峻碩、陳華、派偉俊等等。而舒華一現身，美貌就電翻全場3萬人，甚至玩起經典的「我是誰」打招呼，最後更喊出「把現場氣氛炸翻～」看得出來心情相當不錯。舒華今晚綁著公主頭、穿著鑲鑽的裸色禮服，跟黃偉晉準時7點登台主持，一開場，舒華就喊：「我是誰？」全場3萬人高喊：「葉舒華！」台下甚至有粉絲拿著「舒華好美」的應援牌，氣氛完全不輸給演唱會。雖然過程中舒華講詞一度卡卡、台灣國語以及咬字發音偶爾不準，但她仍超嗨的喊出：「把現場氣氛炸翻～」並介紹第一位表演嘉賓婁峻碩請出場，真的嗨炸全場。「我是誰？」這個哏是舒華在2025年於高雄世運主場館AAA頒獎典禮舞台上創造的名場面，當時她自我介紹時，突然對全場丟出一句「我是誰？」結果5萬名觀眾瞬間齊聲喊出「葉舒華！」在場沒有一位觀眾不認識她，整個場館回音震天，讓不少韓國藝人都露出驚訝表情，那段影片之後在社群瘋傳，累積至少600萬觀看，更變成粉絲之間最愛玩的經典梗。至於主持經驗豐富的黃偉晉，此次與i-dle舒華組成「夢幻搭檔」一同扛下《Garena傳說對決》十週年演唱會主持重任，讓他開心直呼：「能與仙女同台搭檔太榮幸！」原本就很欣賞i-dle舒華直率又幽默性格的他不僅大讚舒華「皮膚白又好」仙氣逼人，更笑說：「每次看到她都覺得像是從仙界下凡的仙子！」而為了能讓主持內容更到位，也特別為《Garena傳說對決》送上創意祝福：「祝《傳說對決》十週年生日快樂，祝福大家場場MVP、把把勝利！」婁峻碩為了本次年演唱會，特別帶領Full Band樂團重磅登場，接連帶來〈No rush + 〉、〈一首歌〉及近期為主演的戲劇《黑白清道夫》所創作的主題曲〈灰色地帶〉，一連串婁式風格曲目炸翻全場，為3萬人現場注入滿滿嘻哈能量。他還特別以招牌歌〈Playlist〉向《Garena 傳說對決》十週年獻上祝賀，「因為歌詞裡有『私訊你 happy birthday！』，絕對是最棒的生日快樂歌！」