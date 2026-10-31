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機車煞車「為何尾端是一顆球」？機車行老闆公布用途

為什麼每個機車手煞車尾端多了一顆小圓球啊？這是有什麼用意嗎？另外煞車為什麼有的也會缺一角啊？是偷工減料嗎！

如果煞車設計末端是平的或者尖銳的，就很可能會刺穿騎士，設計成圓球可以減緩衝擊，避免穿刺傷出現。」

▲機車行老闆告訴記者，小圓球設計主要是「防穿刺傷害」以及「止滑功能」；而凹下去一小角設計則是「防止煞車整根在倒車時斷裂」。（圖/記者張嘉哲攝）

這顆圓球可以防止騎士的手滑出煞車桿以免出意外。

如果撞到地面強烈撞擊，施力點會落在這個缺角的地方，不會讓煞車整根斷掉

機車煞車「小圓球」是有法規規定的！歐盟、國際賽車組織都有

明文規定煞車與離合器拉桿的末端必須是圓形或球形，並且具體規範了最小曲率半徑不得小於7mm

交通部的《車輛安全檢測基準》同樣參考了國際標準，對於「機車外突出限制」有嚴格規定，車身外部容易與人體接觸的零件不得有尖銳邊緣

▲然而也別小看這個「小圓球」的設計，這可是各國都有法規規定的「強制性標準」，沒有這個設計的車輛可是不能上路的！（圖/記者張嘉哲攝）

台灣是「機車王國」，每到尖峰時段時總是會有許多機車在路上跑，但騎機車這麼多年，你是否知道機車煞車的設計有你想像不到的用處呢？就有網友討論「機車煞車為什麼末端有一顆圓球？」許多人還真的沒想過這個問題，《NOWNEWS》記者也實際採訪機車行老闆，老闆就親自透露，這個設計有「防穿刺傷害」以及「止滑」的功能，連記者自己車齡13年都不知道，可真的是長知識了！有網友在社群平台「爆廢公社」貼文指出「」然而貼文有許多各種答案，看起來都不是很正經，記者自己本身也不知道答案，於是向信義區機車行店老闆求證。機車行老闆李先生說：「這顆小圓球最主要是防穿刺傷害，當騎車發生意外倒車或者強烈碰撞時，通常龍頭潰縮或倒車時這個煞車部分很常接觸到人體，重要時刻，說不定還因為這個設計保住小命一條。李老闆也補充：「另外就是止滑的功能，在雨天或緊急需要重煞車時，」至於有些機車煞車上有缺一角的設計，這不是偷工減料，李老闆說，這也是為了安全設計，當騎士機車倒下之後，，讓機車騎士即使缺少了前段，但在行車時還有後段可以使用，確保騎士安全。也別小看這個「小圓球」的設計，這可是各國都有法規規定的「強制性標準」，像是歐盟就針對機車安全檢測標準非常嚴格，，只要少了這顆圓球設計，許多歐洲國家是無法通過年度檢驗，而且車輛是禁止上路的！然而台灣的部分，，拉桿末端必須具備足夠的圓滑度才能通過ARTC（財團法人車輛研究測試中心）的驗車並領牌上市，若改裝沒有圓球的尖銳拉桿，遇到臨檢或驗車時會被視為不合格。