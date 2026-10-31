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▲新光三越台南中山店今天迎來營業最後一天，晚上22:00左右舉行送客與熄燈儀式，館內擠滿民眾。（圖／記者葉盛耀攝）

▲工作人員在現場鞠躬送客感謝顧客，氣氛惹人鼻酸。（圖／記者葉盛耀攝）

車道上擠滿人潮 交通差點癱瘓

▲就連新光三越台南中山店對街，也擠滿人潮。（圖／記者葉盛耀攝）

百貨內工作人員也來 記錄紀念性畫面

▲完全熄燈後的新光三越台南中山店，一樓店面還亮著，因為還有廠商尚在撤櫃。（圖／記者葉盛耀攝）

原址將由台茂團隊接手 改成商場結合飯店

▲台茂購物中心台南店將接手現在的新光三越台南中山店，目前已設立「台南店籌備處」，公開招商。（圖／取自官網）

已經在台南經營30年的「新光三越台南中山店」，今（31）日迎來最後營業日，新光三越集結了台南三家分店的員工，在現場舉行送客儀式，在約莫22:10時正式將「新光三越台南中山店」館外的所有招牌燈號熄滅。現場擠滿觀禮的民眾，從館內一樓一直到對街空地，甚至人潮滿至路上，差點佔滿車道，公車僅能緩滿行駛通過，足見「新光三越台南中山店」在台南在地人心中的份量。新光三越台南中山店於今（31）日正式結束營業，業者也舉辦熄燈活動，正式跟陪伴在地居民30年的地標說再見。整個程序分三階段完成儀式，約莫21:55 有店長道珍重的廣播；接著是22:00 送客 ，台南三店全體幹部代表將齊聚1F中山門，以注目禮以及鞠躬歡送顧客離場；接著約莫22:10時正式熄燈，在全場倒數之下，百貨外觀的各個招牌燈逐一熄滅。因為是歷史性珍貴時刻，所以現場吸引許多民眾圍觀，紛紛都舉起手機，想記錄下關鍵的瞬間。人潮從百貨內部散佈到對街空地以及車道上，交通狀況幾近癱瘓，連公車都僅能緩慢行駛而過。因為影響到汽車通行，周邊甚至有義交指揮現場交通。因為爆滿人群，加上還有倒數程序，不少民眾都喊出「根本就像跨年」，現場更有不少是該百貨內剛下班的員工，一位日式餐廳的小姐就表示，自己是下班後特地下來拍紀念性的畫面，「以後就要換到其他分店工作了」她說。而現場也吸引到外國遊客，還誤會並詢問「是哪位大明星在百貨裡頭嗎？」一名已經在地生活30年的姚小姐表示，「雖然自從西門店開了之後，的確較少來到中山店，但是面對熄燈這件事，還是會有點惆悵，畢竟那是小時候的回憶，以前國中下課能夠去逛中山店就是很潮的事！」而蔡先生也提到，他曾經在台南讀大學，原本來到台南是想看看變成地下化之後的新的台南車站，正巧遇到新光三越台南中山店結束營業，因此順路過來，他認為「看到熄燈的剎那，真的莫名有種鼻酸！」至於「新光三越台南中山店」正式熄燈之後，原址未來確定將由台茂購物中心接手改造，預計將改造成結合商場與飯店模式的新建築。