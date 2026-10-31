我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「洋流號」開進台北市中正、萬華區，於萬華龍山寺進行市政開講，沈伯洋與民進黨台北市中正、萬華區議員候選人大進場。（圖／記者葉政勳攝）

▲洋流塞爆龍山寺。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.31）

▲沈伯洋「洋流號」開進台北市中正、萬華區，於萬華龍山寺進行市政開講，現場人潮聚集。（圖／記者葉政勳攝）

▲洋流塞爆龍山寺。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.31）

▲沈伯洋「洋流號」開進台北市中正、萬華區，於萬華龍山寺進行市政開講，現場人潮聚集。（圖／記者葉政勳攝）

▲沈伯洋「洋流號」車掃前進台北市中正、萬華區。（圖／台灣新聞攝影協會提供）

▲沈伯洋「洋流號」車掃前進台北市中正、萬華區。（圖／台灣新聞攝影協會提供）

▲沈伯洋「洋流號」開進台北市中正、萬華區，於萬華龍山寺進行市政開講，現場人潮聚集。（圖／記者葉政勳攝）

▲沈伯洋「洋流號」開進台北市中正、萬華區，於萬華龍山寺進行市政開講，現場人潮聚集。（圖／記者葉政勳攝）





民進黨台北市長候選人沈伯洋今（31）晚展開中正、萬華場的「台北大洋流」車隊掃街，「洋流號」於晚間近8時抵達龍山寺，沈伯洋化身為「台北勇者欣梅爾」向民眾揮手、打招呼，民眾則高喊「凍蒜」等口號，用熱情塞爆龍山寺；主持人林楚茵宣布，現場湧入1萬人到場、線上超過6萬觀看直播。在結束台北市辯論會、同志遊行後，沈伯洋晚間展開「台北大洋流」車隊掃街，行程鎖定中山、萬華兩區。車隊下午5時30分自南福宮出發，由沈伯洋搭乘「洋流號」沿途行經4處加油站，並在晚間近8時40分左右抵達龍山寺，民眾熱烈歡呼。沈伯洋於近8時抵達龍山寺，在議員劉耀仁、洪婉臻、議員候選人張銘祐、馬郁雯、林家豪等人陪同下進場，眾人光進場就花了將近10分鐘，民眾高喊「我們的市長沈伯洋」、「台北的靠3沈伯洋」、「台北市長沈伯洋」等口號，揮舞著旗幟，現場嗨翻。