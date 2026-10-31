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▲工程保留僑智國小校園原有風貌與歷史記憶，未來將轉型為結合青年創業、社區關懷與全齡閱讀的多元共融場域。（圖／屏東縣府提供）

為打造客庄文化創生新場域，屏東縣政府今（31）日於內埔鄉僑智國小舊校舍舉行「屏東客家青年基地整修暨托嬰中心新建工程」動土典禮，由縣長周春米與客委會主委古秀妃共同主持，預計117年完工。本案總經費約1億7,700萬元，獲客委會與衛福部大力支持。工程在保留僑智國小豐富歷史記憶與原有風貌的基礎上進行改造，未來將溫暖轉身，結合客家青年創業交流、社區關懷據點及全齡閱讀空間。縣府勞青處將規劃文化體驗、創業課程與產業串聯等多元活動，賦予舊校舍嶄新使命，讓客家文化融入當代生活。面對少子化挑戰，為讓年輕父母敢生、安心養育，工程同步規劃公設民營托嬰中心，完工後可提供60名未滿2歲嬰幼兒優質托育服務，透過專業托育人員與完善設施，打造安全健康的照顧環境，切實減輕家庭育兒負擔。此座融合客家文化傳承、青年培力與育兒支持的多元場域，不僅串聯地方組織與在地產業資源，更為南部六堆客庄注入永續發展的嶄新活力。