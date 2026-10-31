Selina（任家萱）近年淡出螢光幕前，全面回歸家庭，生活重心都在照顧和男友「小徐」所生的兒子「小腰果」，2個多月前，她被拍到外出接小孩，外貌被酸民譏「肥成張秀卿」，今（31）日是Selina 45歲生日，好友丫頭（詹子晴）在IG分享兩人的合照，讓Selina的近貌再度受到關注。
送Selina永生花慶生 丫頭：姐姐永遠快樂盛開
今天適逢Selina生日，丫頭下午發文表示：「每次要想送Selina 姐姐什麼真的覺得很難...我希望姐姐永遠快樂盛開，永遠被愛，永遠閃閃發光。但是鮮花會凋謝，所以今年送一束永遠不會凋謝的花，希望姐姐像花一樣綻放每一個春夏秋冬。每一天，都有人疼、有人愛、有值得期待的美好。」
丫頭說，感謝Selina的溫柔與人生智慧，經常在她困惑的時候給予解惑，直呼Selina是自己的貴人，希望對方不只生日快樂，而是天天快樂，照片中，Selina留著俏麗短髮，穿淡紫色洋裝，手拿一束永生花，露出溫暖又燦爛的笑容，氣色看起來相當不錯。
Selina的近照曝光，網友紛紛表示：「公主Selina 生日快樂，平安幸福」、「羨慕有跟壽星合照到」、「Selina怎麼還是那麼漂釀！」
Selina近貌被酸民嫌棄 網友力挺認為幸福就好
8月下旬，Selina被週刊目擊和男友外出接兒子，一家三口享天倫之樂，不過少數酸民嫌棄Selina體態走樣、身形浮腫，神似張秀卿，引來大批網友抨擊和力挺：「你們憑什麼講這些女生啊？」認為偶像回歸平凡人生活，過得幸福快樂就好。
Selina去年底就屢屢被外界猜測懷上第二胎，今年3月出席活動時的穿搭及身形變化，引發高度關注，但她始終沒有正面回應，曾經被問及馬年是否迎接新生命，僅表示「一樣順其自然」。
資料來源：丫頭IG
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今天適逢Selina生日，丫頭下午發文表示：「每次要想送Selina 姐姐什麼真的覺得很難...我希望姐姐永遠快樂盛開，永遠被愛，永遠閃閃發光。但是鮮花會凋謝，所以今年送一束永遠不會凋謝的花，希望姐姐像花一樣綻放每一個春夏秋冬。每一天，都有人疼、有人愛、有值得期待的美好。」
丫頭說，感謝Selina的溫柔與人生智慧，經常在她困惑的時候給予解惑，直呼Selina是自己的貴人，希望對方不只生日快樂，而是天天快樂，照片中，Selina留著俏麗短髮，穿淡紫色洋裝，手拿一束永生花，露出溫暖又燦爛的笑容，氣色看起來相當不錯。
Selina的近照曝光，網友紛紛表示：「公主Selina 生日快樂，平安幸福」、「羨慕有跟壽星合照到」、「Selina怎麼還是那麼漂釀！」
8月下旬，Selina被週刊目擊和男友外出接兒子，一家三口享天倫之樂，不過少數酸民嫌棄Selina體態走樣、身形浮腫，神似張秀卿，引來大批網友抨擊和力挺：「你們憑什麼講這些女生啊？」認為偶像回歸平凡人生活，過得幸福快樂就好。
Selina去年底就屢屢被外界猜測懷上第二胎，今年3月出席活動時的穿搭及身形變化，引發高度關注，但她始終沒有正面回應，曾經被問及馬年是否迎接新生命，僅表示「一樣順其自然」。
資料來源：丫頭IG