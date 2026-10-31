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▲温世政透露老天爺給他的人生兩次機緣，要讓他回到家鄉貢獻己力。（圖／民進黨提供，2026.10.31）

九二一救災成心中遺憾 温世政：我要在跌倒的地方重新站起來

讚温世政台語進步神速 賴清德笑稱「現在比沈伯洋還要好」

民進黨徵召的南投縣長候選人温世政今（31）日舉行競選總部成立大會，他回憶27年前921大地震時，自己正在南投擔任醫官，因救災物資匱乏，眼睜睜看著一名尚未斷氣的長輩失去生命，最後只能親手替對方闔上雙眼。這一幕多年來不時出現在夢中，讓他驚醒時滿身冷汗。後來總統賴清德徵詢他返鄉服務，温世政認為這是老天給他的第二次機緣，要讓他回到家鄉貢獻己力。温世政競選總部原訂上週成立，因颱風來襲順延至今天舉行。温世政表示，自己是一名牙醫，也是植牙領域的知名醫師，不少人好奇，既然事業有成，為何不繼續專心賺錢，反而選擇回到南投參選？他透露這一切都與人生中兩次難忘的機遇有關。温世政回憶，九二一大地震發生時，他人在南投擔任醫官，從劇烈搖晃的瓦礫堆中爬出來，直呼「這是老天留我一條命」。脫困後，他立刻趕往當時的救災中心南投體育館投入救援。當時現場缺水、缺電，一名阿伯股動脈大量出血，他拚命縫合傷口，希望能把人救回來，卻遭一名少將拍肩告知「阿伯從剛剛會喊痛，到現在已經沒聲音了，後面還有幾百人等著救。」温世政原本仍堅持，只要縫合傷口並輸血，就有機會挽回生命，沒想到現場缺乏血袋與止血棉，最後只能脫下沾滿鮮血的手套，親手替阿伯闔上雙眼。回憶起當年的場景，温世政忍不住哽咽，對著天空輕聲說「我沒把你救回來，對不起。」他感慨南投體育館就是自己27年前跌倒的地方，如今希望能在同一個地方重新站起來，為家鄉做更多事。温世政透露，北漂27年來，他經常夢見當年替阿伯闔上雙眼的那一幕，每每驚醒都是一身冷汗。太太曾認為他可能有創傷後症候群，建議他就醫，但他始終認為，真正讓自己難以釋懷的，是年輕時成為家鄉的逃兵。如今接獲賴清德徵詢參選意願，温世政認為，這是老天給他的第二次機會，讓他回到南投為家鄉貢獻所長。現在的自己內心充滿喜悅，不再反覆做同樣的夢，雖然選舉難免辛苦，但每天都過得很快樂。賴清德今天特別穿上醫師袍現身站台，他坦言，民進黨過去在南投的表現未必完全符合鄉親期待，仍有許多需要檢討之處，希望南投鄉親再給民進黨一次機會，讓團隊繼續為地方服務。賴清德也比較中央挹注南投的經費，指出過去馬英九執政時期，中央每年給南投的經費約165億元，去年已達279億元，今年可望超過300億元。賴清德表示，自己很早就開始在各縣市尋找合適人才，希望能一起為台灣打拚。當初徵詢參選意願時，温世政曾擔心自己的台語不夠流利，恐怕難和南投鄉親順暢溝通，但他不怕辛苦，願意走進地方時時傾聽民意，讓賴清德相當感動。賴清德透露，當温世政一口答應返鄉參選時，反而讓他嚇了一跳，因為對方已是知名牙醫，原可以繼續在專業領域發展，卻願意放下既有成就，回到家鄉從頭開始，這份為地方付出的心意值得肯定。賴清德也笑著稱讚，短短半年來，温世政的台語進步神速，甚至打趣表示「現在講得比沈伯洋還要好。」