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日本創作歌手藤井風（Fujii Kaze）今（31）日晚間7點跟台灣歌迷度過萬聖節，在高雄世運場館舉辦《Fujii Kaze Prema World Tour - Kaohsiung》演唱會，除了演唱好聽歌曲，還送上「萬聖節驚喜」當著5萬名觀眾面前脫褲子，展現超級花的紅色內褲，笑翻觀眾：「X！真的快笑死！」今晚藤井風除了開演唱會，也當起主持人開啟talk秀，以預錄的VCR跟自己一問一答，聊到今晚的服裝選配，還問起了內褲顏色，沒想到藤井風以最直接的方式回答，往後轉後立刻脫下牛仔褲，鮮紅破表的四角褲就這樣當著5萬多位的觀眾面前展示，尖叫聲爆棚。1997年出生於日本岡山縣的藤井風，今年29歲，是近年日本樂壇備受矚目的創作歌手。他從3歲就開始學習鋼琴，不論爵士、古典或流行音樂都能輕鬆駕馭，小小年紀音樂天賦就很驚人。而他是受到父親一句「未來是YouTube的時代」啟發，12歲便開始在網路分享鋼琴演奏影片，逐漸累積人氣。2017年憑藉一系列翻唱作品引起音樂圈關注，也因此獲得唱片公司青睞，開啟職業歌手生涯。2019年，藤井風離開家鄉前往東京追逐音樂夢，期間也曾赴紐約精進音樂實力，同年舉辦首場個人演唱會，門票一開賣便被搶購一空。隨著人氣持續攀升，他在2023年至2025年間接連來台開唱，場場都迅速完售，從TICC到台北小巨蛋之後，今（31）日首度挑戰可容納約5萬人的高雄世運主場館，演出規模越開越大，名氣不容小覷。