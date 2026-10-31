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如何解決都更問題？沈伯洋主打「陪伴制度」

沈伯洋：成立老宅服務團、強化住都中心

台北市長電視辯論會稍早落幕，民進黨台北市長候選人沈伯洋在社群發文指出，辯論結束後發現對手陣營討論熱烈的題目是「都更」，並且斷章取義他的話。沈伯洋表示，蔣萬安市長花了很多時間談數據、提政績，但他一直提醒蔣市長，口中的數據與政績是溫度計上的溫度，「但台北市民的體感溫度，你有感受到嗎？」辯論會「交叉詰問」環節，蔣萬安問沈伯洋知道為何內湖西湖、灣仔等次分區的老舊低密度住宅區難以推動都更？沈伯洋表示，「產權、核定期間、建商做到一半」每個都是都更卡關的條件，因此都更最重要的是陪伴，整宅基金再提高20％來建立陪伴制度，聘請更多人力，透過公部門介入，協助民眾處理都更過程中的困難，讓停滯的案件更容易推動。但這樣的說法遭蔣萬安大酸不懂市政，有些案例無法都更是因為松機航空高度限制而導致。得知答案後，沈伯洋則說「如果說今天是因為航高限制的話，那為什麼不在一開始的時候有充分的說明？」這讓北市議員游淑慧看不下去痛批，真的聽不懂耶，意思是對手提問要附答案嗎？都更不是一道題目、一套口號，就能解決所有問題。要知道問題究竟卡在哪裡，才能對症下藥，提出真正的解方。面對藍營批評，沈伯洋指出，台北市有超過70件都更案在核准逾5年後仍未動工，成了「殭屍都更」。他直言，等待都更的人依然在等，並沒有因為市長報出多少政績而減少。都更從住戶整合、審議等待與資訊落差，一路到建商財務、成本與安置問題，每個階段都可能卡關。因此成立「老宅服務團」，將市府和中央的維修補助整合後主動出發，協助老屋維持健康。在都更方面，他則主張專業協助整宅相關基金再增加20%，補足公務人力與支持，並強化住都中心能量，設立單一窗口且讓耐震資訊公開，最後依據都更條例，讓「殭屍都更」順利解決。沈伯洋強調，「陪伴，就是讓市民心安。」他認為，市府要在每個階段都有解方，讓市府成為大家的靠山；唯有用心傾聽，持續解決市民的實際問題，這才是真正的陪伴，也是市政該做的事。