我是廣告 請繼續往下閱讀

組別 參賽學校名單 A組 松山高中、光復高中、泰山高中、北市成功 B組 南湖高中、東山高中、三重商工、高苑工商 C組 能仁家商、南山高中、新民高中、基隆商工 D組 東泰高中、彰縣成功、中信高中、錦和高中

115學年度HBL高中籃球聯賽男子組資格賽今（31）日迎來最終決戰，8場「一戰定生死」的外卡驟死賽在各校激戰中圓滿落幕。最終由錦和高中、高苑工商、新民高中、中信高中、三重商工、基隆商工、泰山高中及北市成功等8支隊伍成功突破重圍，強勢取得前進16強預賽的門票。高中體總隨後正式敲定16強預賽分組名單，賽事將於11月20日至23日移師高雄鳳山體育館展開連續4天的熱血廝殺。在今日的外卡驟死戰中，8支「分組第一」種子隊伍中，僅北科附工與滬江高中遺憾中箭落馬，其餘賽況驚險萬分。男子組最受矚目的新勢力中信高中，靠著德國與挪威混血留學生錡彌展現統治級戰力，狂轟29分、20籃板與3阻攻主宰油漆區，加上射手張子逸外線狂飆6記三分彈進帳25分，全隊以108：86的「破百」強大火力轟垮對手，勇奪隊史第一張HBL男子組16強門票。而在113學年度由昔日HBL傳統勁旅強恕高中更名的新民高中，今年迎來校史HBL最後一趟旅程。面對和平高中的11顆三分砲火猛烈狂轟，新民靠著替補歐宇翔在第四節最後關頭兩罰俱中續命逼入延長賽，最終以68：65在驚濤駭浪中勝出，繼110學年度後再度挺進16強，為老牌勁旅的最終篇章延續希望。以分組第一之姿出戰外卡戰的錦和高中，首節雖一度打得綁手綁腳，但第二節外線準星甦醒單節灌進31分拉開差距，加上板凳暴徒合砍48分，終場以91：58輕取球風奔放的花蓮體中，以資格賽3連勝強勢晉級。總教練賴運昌指出，在調整陣容後球隊找回節奏，本屆將以「全員皆兵」的戰術體系挑戰各路強權。南霸天高苑工商則遭遇永平工商的強力狙擊，半場打完一度落後達10分。易籃後，高苑澳洲籍留學生梅森展現強悍護框能力扭轉戰局，並頂住永平終場前12秒的最後一擊，驚險以66：65保住勝果，有驚無險收下回歸港都的預賽門票。隨著最後8張資格賽門票全數到位，本學年度HBL男子組16強預賽分組也同步塵埃落定。16強戰火將於11月20日至23日在高雄市鳳山體育館全面引爆，完整分組名單如下：