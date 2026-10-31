馬達加斯加森林中，一隻雌性拉博德變色龍在生命即將結束時，身上竟接連浮現鮮豔色彩，彷彿皮膚化成一場煙火秀。美國公共廣播公司（PBS）新系列節目《大旅行》研究人員透過縮時攝影記錄下這段罕見畫面，發現變色龍即使進入死亡過程，體內神經訊號仍持續影響皮膚細胞，讓身體呈現不斷變化的色彩。這個物種成年後的生命僅有短短數個月，雌性完成產卵後更可能在幾小時內死亡，這段影像也意外留下牠們生命最後階段的珍貴紀錄。
變色龍壽命只有4至5個月 卵在地下度過漫長旱季
影片中的主角是拉博德變色龍（Furcifer labordi），拍攝地點位於馬達加斯加西部的基林迪森林。牠是目前已知壽命最短的四足脊椎動物之一，從孵化到死亡通常只有4至5個月，反而有更長時間是在卵中度過，約需8至9個月才能孵化。
美國公共廣播公司（PBS）新系列節目《大旅行》拍攝團隊追蹤這種變色龍的生活，記錄雌性個體產卵後，如何將卵埋進沙土中，降低即將到來的乾旱季節對下一代的威脅。製片人肯尼迪與美國自然歷史博物館爬蟲學家拉克斯沃西向《Live Science》表示，雌性必須在資源逐漸耗盡前完成產卵，讓卵留在地下熬過漫長旱季。
變色龍臨終前竟爆發彩色奇觀！縮時攝影拍下最後身影
研究人員原本希望完整記錄拉博德變色龍的生命週期，卻注意到其中一隻雌性活動逐漸減緩，似乎即將走到生命盡頭。團隊因此架設縮時攝影機，沒想到僅離開約兩小時再回來時，便發現這隻變色龍已經死亡。
不過，回頭檢視拍攝內容時，研究人員卻被畫面中的變化震撼。這隻變色龍在臨終階段，皮膚不斷出現鮮明色彩，彷彿在短時間內綻放出一場絢麗煙火。解說員邦坡爾羅賓遜在影片中形容：「在她生命的最後時刻，她的皮膚開始變色，彷彿在說出她的遺言。」
肯尼迪與拉克斯沃西也表示，這種色彩變化是研究人員過去從未在野外觀察到的現象，既令人驚訝，也讓人感到動容。
皮膚細胞變化形成彩色圖案！死亡時神經訊號仍在傳遞
變色龍能夠改變體色，與皮膚中特殊細胞內的奈米晶體有關。當細胞擴張或收縮時，晶體排列與反射光線的方式也會跟著改變，讓皮膚呈現不同顏色。
研究人員推測，這隻變色龍進入死亡過程後，體內神經訊號仍持續傳遞，進一步改變皮膚細胞形狀，才形成影片中快速閃爍、交錯變化的色彩圖案。這並非牠刻意展現的求偶或防禦行為，而是生命末期身體內部變化所呈現的特殊景象。
這段意外拍下的臨終影像，不只呈現變色龍鮮為人知的體色變化，也讓研究人員得以一窺這種短命爬蟲類獨特的生命循環。
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影片中的主角是拉博德變色龍（Furcifer labordi），拍攝地點位於馬達加斯加西部的基林迪森林。牠是目前已知壽命最短的四足脊椎動物之一，從孵化到死亡通常只有4至5個月，反而有更長時間是在卵中度過，約需8至9個月才能孵化。
美國公共廣播公司（PBS）新系列節目《大旅行》拍攝團隊追蹤這種變色龍的生活，記錄雌性個體產卵後，如何將卵埋進沙土中，降低即將到來的乾旱季節對下一代的威脅。製片人肯尼迪與美國自然歷史博物館爬蟲學家拉克斯沃西向《Live Science》表示，雌性必須在資源逐漸耗盡前完成產卵，讓卵留在地下熬過漫長旱季。
研究人員原本希望完整記錄拉博德變色龍的生命週期，卻注意到其中一隻雌性活動逐漸減緩，似乎即將走到生命盡頭。團隊因此架設縮時攝影機，沒想到僅離開約兩小時再回來時，便發現這隻變色龍已經死亡。
不過，回頭檢視拍攝內容時，研究人員卻被畫面中的變化震撼。這隻變色龍在臨終階段，皮膚不斷出現鮮明色彩，彷彿在短時間內綻放出一場絢麗煙火。解說員邦坡爾羅賓遜在影片中形容：「在她生命的最後時刻，她的皮膚開始變色，彷彿在說出她的遺言。」
肯尼迪與拉克斯沃西也表示，這種色彩變化是研究人員過去從未在野外觀察到的現象，既令人驚訝，也讓人感到動容。
皮膚細胞變化形成彩色圖案！死亡時神經訊號仍在傳遞
變色龍能夠改變體色，與皮膚中特殊細胞內的奈米晶體有關。當細胞擴張或收縮時，晶體排列與反射光線的方式也會跟著改變，讓皮膚呈現不同顏色。
研究人員推測，這隻變色龍進入死亡過程後，體內神經訊號仍持續傳遞，進一步改變皮膚細胞形狀，才形成影片中快速閃爍、交錯變化的色彩圖案。這並非牠刻意展現的求偶或防禦行為，而是生命末期身體內部變化所呈現的特殊景象。
這段意外拍下的臨終影像，不只呈現變色龍鮮為人知的體色變化，也讓研究人員得以一窺這種短命爬蟲類獨特的生命循環。