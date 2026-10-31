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中東國家未放棄和平斡旋努力

中東局勢升溫，川普政府近期不斷揚言期中選舉後再重啟對伊朗的打擊，美國中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）29日親赴白宮，向川普簡報對伊朗可能採取的軍事選項，與此同時，過去一週以來已有超過10架美軍軍用運輸機飛抵以色列南部空軍基地以及美軍位於中東其他國家的基地。對此，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）強調，軍隊必須做好戰鬥準備，並警告如果伊朗再次受到攻擊，將採取「無地理限制」的迅速強烈回擊。根據《半島電視台》報導，在與高級指揮官會面後，穆吉塔巴表示如果美國或以色列發動任何攻擊，伊朗的反應將會非常「強烈、迅速、有效，而且不受任何地域限制」。穆吉塔巴強調，如果戰爭重啟，那麼戰爭何時結束以及以何種條件結束將由伊朗決定。穆吉塔巴稱這場戰爭是1980年就開始的伊朗和伊拉克之間戰爭的延續，「同樣的敵人和威脅仍然存在」。穆吉塔巴談到將動員全國軍隊，並強調巴斯基民兵的作用，因為準軍事組織主要負責維護伊朗國內的秩序。革命衛隊（IRGC）發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）也表示，由於擔心美國發動襲擊，部隊正在「不斷提高戰鬥準備」。《半島電視台》報導分析，伊朗方面一再強調，如果新一輪戰爭爆發，伊朗的打擊範圍將超出前幾輪戰爭的打擊目標。而穆吉塔巴的最新談話意味著伊朗已做好全面戰爭的準備，不僅是應對來自外部的攻擊，還準備好對抗伊朗內部的敵人。雖然各界對美國、以色列與伊朗之間局勢可能再度升級的疑慮日益加劇，沙烏地阿拉伯外交副大臣艾克瑞吉（Waleed ElKhereiji）31日表示，各方正致力於阻止軍事衝突升級，並期盼能達成協議以化解伊朗危機。艾克瑞吉強調，「這片土地上的所有人，都希望將和平帶回該地區」。但他也承認，目前沒有人能預測這些外交努力的最終結果。卡達外交部也表示，卡達總理兼外交大臣穆罕默德已與科威特外交大臣賈拉赫通電話，共同討論降低區域緊張局勢的相應舉措。卡達外交部指出，雙方在通話中就最新區域情勢進行磋商，「特別是針對降低緊張局勢、促進地區安全與穩定所展開的外交努力及共同協調機制」。卡達外交部強調，卡達全力支持旨在尋求解決方案的一切外交努力，希望能為一份可以維護該地區永續和平的全面性協議鋪路。