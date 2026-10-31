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▲「洋流號」開進台北市中正、萬華區，於萬華龍山寺進行市政開講，民進黨沈伯洋推薦民進黨台北市中正、萬華區議員候選人劉耀仁、馬郁雯、張銘祐、洪婉臻。（圖／記者葉政勳攝）

▲沈伯洋「洋流號」開進台北市中正、萬華區，於萬華龍山寺進行市政開講，行政院副院長鄭麗君助講。（圖／記者葉政勳攝）

▲「洋流號」開進台北市中正、萬華區，於萬華龍山寺進行市政開講，沈伯洋與民進黨台北市中正、萬華區議員候選人大進場。（圖／記者葉政勳攝）

▲「洋流號」開進台北市中正、萬華區，於萬華龍山寺進行市政開講，民進黨沈伯洋推薦民進黨台北市中正、萬華區議員候選人劉耀仁、馬郁雯、張銘祐、洪婉臻。（圖／記者葉政勳攝）

▲沈伯洋「洋流號」車掃前進台北市中正、萬華區。（圖／攝影中心）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（31）日在龍山寺進行市政開講，「神秘嘉賓」行政院副院長鄭麗君晚間登上舞台，並獻上航行用的「磁羅經」，期盼沈能為台灣指領方向。鄭麗君表示，過去一年多他負責對美關稅談判，直到現在仍因應301調查，他回家第一件事，就是看洋流晚上到哪裡了，「我聽著伯洋說著勇氣，彷彿也給我力量，我會繼續努力，關稅的最後一哩路，我們一定會守住談判成果」。沈伯洋晚間展開中正、萬華場的「台北大洋流」車隊掃街，「洋流號」於下午5時30分自南福宮出發，行經4處加油站，「洋流號」於晚間近8時抵達龍山寺，沈伯洋在議員劉耀仁、洪婉臻、議員候選人張銘祐、馬郁雯、林家豪等人陪同下進場，眾人光進場就花了將近10分鐘，民眾高喊「我們的市長沈伯洋」、「台北的靠3沈伯洋」、「台北市長沈伯洋」、「台北隊全壘打」等口號，熱情揮舞著旗幟。原本進場化身「台北勇者欣梅爾」的沈伯洋，在二度上台後，換上西裝、戴起船長領巾，並一一介紹議員候選人，分別送上「洋流領巾」、洋流戰旗。擔任「特別嘉賓」的鄭麗君特別在脖子上掛著「洋流飄帶」現身，他表示，他是土生土長的台北小孩，出生、求學、工作都在這裡，很開心回到他的故鄉艋舺、加入台北大洋流，呼籲大家一起支持沈伯洋。鄭麗君提到，今天的辯論，沈伯洋有一句話讓他很感動，「先有市民，才有市長」，這是懷有民主信念的人，才能說出的話，看到沈伯洋把市民放在心中，把台北的願景說好說滿，市民所需要的，就是一位心中有市民、對市政有具體藍圖規劃、展現治理決心的市長，「就是我們的市長」。鄭麗君說，今天在龍山寺，大家見證台灣迎向新時代，沈伯洋創造一場新的選舉文化，讓市民成為主角、成為這座城市的主人，「大家站在這裡，不是因為討厭誰、不是要對抗誰，而是心中有一份愛，就像伯洋講的，眼中有光，因為我們對台北有一份感情、主張、期待，這就是台北大洋流精神」，這股洋流重新燃起大家對台北的愛與希望，也見證台灣迎向民主新時代。鄭麗君提到，過去一年多他負責對美關稅談判，過著兩個時區生活，直到現在仍因應301調查，常常視訊到很晚，他回家第一件事，就是看洋流晚上到哪裡了，「我聽著伯洋說著勇氣，彷彿也給我力量，我會繼續努力，關稅的最後一哩路，我們一定會守住談判成果」。「有人說洋流是操弄、包裝來的，會這樣說的人，就代表他們拒絕傾聽、改變台北！」鄭麗君說，若有參與過「市長你給我聽好了」、有上過政策島、有看過《洋流誌》，就會看到沈伯洋堅持站在第一線與市民對話、傾聽市民的聲音，也會看到沈伯洋討論公共政策時，是就是論事、不炒作對立，「伯洋一心一意專注的提出對策，要讓台北市民過更好的生活，邀請大家一起想像台北的未來，這也是選戰最重要的事」。鄭麗君感謝沈伯洋、所有小水滴，「你們為我們找回對這座台北城的關心、熱情跟願景，你們正在開創屬於我們的新民主時代、開創屬於我們的新市民主義運動」，也讓世界看到大洋流正為台灣民主寫下新的定義。他說，台北人值得一位更好的市長，沈伯洋也準備好了，若當選市長，一定會接住家庭、支持年輕人、把樹種回來、讓交通更安全、讓不同世代都能用AI，也一定會把參與式民主帶入市府，呼籲大家一起成為沈伯洋的靠山，把沈伯洋送進市府，讓國家首都成為世界矚目的進步城市，再一次為台灣民主創下令人驕傲的民主典範。