我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄兒童精神科醫師李博偉離世！病患追憶暖心陪伴

▲據悉，李博偉8月中旬因身體不適在家休養，9月住院後傳出噩耗，診所也張貼公告證實離世消息。（圖／翻攝自臉書社團「高雄 五甲大小事」）

8月中已因病休養！李博偉9月住院後傳出噩耗

一個多月3名高雄醫師離世 醫界與病患不捨

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科主治醫師、醫研部血脂生科研究室主任朱志生，日前因騎車要趕回醫院救人，卻在巷口閃貓摔車傷重不治。（圖／翻攝自朱志生臉書）

高雄醫界再傳憾事！五甲心靈診所兒童精神科醫師李博偉已於9月25日辭世，診所公告證實消息，讓長期接受他照顧的病患與家屬相當不捨。李博偉曾任成大醫院、高雄長庚醫院精神科醫師，專長包括過動症、妥瑞症、自閉症光譜及情緒障礙等，許多家長回憶，他總是耐心聆聽孩子的心聲，也會適時鼓勵患者、安慰家屬。據病患透露，李醫師8月中旬便因身體不適在家休養，如今死訊傳出，讓不少人難以接受。高雄醫界近期頻傳噩耗，加上朱志生、許傑程，一個多月已有3名高雄醫師離世。有網友在臉書社團「高雄五甲大小事」分享診所公告，內容寫道：「李博偉醫師已於9月25日離世，我們懷念這位照顧病人的好醫師。」他感慨表示，昨晚回診時才看到這張哀悼公告，不禁難過直呼：「這真的是我的醫生嗎？我一直都記得您總是鼓勵我『妳做得很好了！妳需要休息一下，把自己照顧好，希望下次回來看到妳進步』」消息曝光後，許多患者與家長留言追思，「我家小孩也是讓李醫師看診五年 ，他會關心小孩在校人際，聽小孩說話，讚美小孩行為，不會隨意增加劑量，也會安慰家長，他真的是好醫生」、「上月就看到，他是個好醫生；他曾對我說你是我的病人就不能隨便的讓你離開」、「真的是很棒的醫生，當初他還送了一本書叫我好好找回自己」。還有一名家長表示，孩子接受李醫師看診長達5年，他不只關心孩子在校的人際關係，也願意花時間聽孩子說話、肯定進步，不會隨意增加藥量，甚至連焦慮的家長也會一併安慰。李博偉畢業於高雄醫學大學學士後醫學系，曾任成大醫院精神科主治醫師及兒童青少年精神醫學次專科醫師，也曾在高雄長庚醫院精神科服務，約5、6年前轉至五甲心靈診所執業，長期投入兒童與青少年精神醫療。據病患及家屬透露，李博偉約從8月中旬開始因身體不適在家休息，曾聽聞他9月住院，之後便傳出離世消息，但確切病因並未獲診所證實。不少長期看診的孩子與家屬得知消息後難掩悲傷，甚至有人領完藥、離開診所後一路落淚，感嘆失去一位願意傾聽、細心陪伴的好醫師。高雄近期接連傳出醫師離世消息。前高雄中和醫院心臟血管內科醫師朱志生，10月15日深夜趕往醫院途中發生交通事故，送醫後不治，享年56歲；42歲高雄長庚骨科醫師許傑程則於10月24日工作期間突然倒下，經搶救仍宣告不治。如今李博偉離世，短短一個多月已有3名不同專科的高雄醫師辭世，讓醫界及曾受照顧的病患深感惋惜。社群上也湧入追思留言，有人寫下「他真的是一位很有醫德的好醫生」、「感謝李醫師多年的照顧，祝您無病無痛，一路好走」，向這位曾陪伴許多家庭走過治療歷程的醫師致意。