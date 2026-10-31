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談蔣萬安辯論表現 柯文哲：別被「洋流」嚇到

台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，國民黨候選人蔣萬安在結辯時特別感謝前任市長柯文哲的貢獻。柯文哲今晚表示，市政本來就是一棒接一棒，每個人把該做的工作做好就好，自己從不在意後任市長是否感謝他。談到蔣萬安的辯論表現，柯文哲認為大致符合預期，也提醒蔣萬安，連任者本來就有現任市政優勢，「不要被什麼洋流嚇到」，只要靜下心來，把過去做過的事情拿出來講就好。柯文哲今晚扮成漫威超級英雄「奇異博士」，陪同扮成日本動漫《獵人》角色「伊耳謎」的台中市議員候選人劉芩妤變裝掃街。活動結束後接受媒體聯訪時，被問及蔣萬安在辯論會公開感謝他，柯文哲表示，市政就是一棒接一棒，做好自己該做的工作即可，從來沒想過以後的人要怎麼感謝自己。柯文哲也提到，前監察委員黃煌雄曾問他，在台大當醫師時救過多少人。他說，病人救回來就忘了，難道每救一個人都要做記號，等著對方回來道謝嗎？對他而言，救人是醫師的天職；當市長也是一樣，把該做的工作做好才是最重要的。至於蔣萬安在首場台北市長辯論會的表現，柯文哲淡定表示「大概跟我預期的差不多。」他透露自己今天一整天都在忙著當「苦工」，沒時間從頭到尾收看辯論，只能挑選新聞重點了解情況。柯文哲指出，他一開始就提醒蔣萬安，面對挑戰者不必過度緊張，畢竟蔣萬安已經擔任4年台北市長，連任者本就有現任市政優勢。蔣萬安只要穩住步調，把過去4年的施政成果說清楚，就能讓選民自行判斷。蔣萬安不要被「洋流」嚇到，最重要的是靜下心來，把自己做過的事情拿出來講清楚，「這樣就好了」。