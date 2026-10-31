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韓國女團i-dle成員MINNIE今（31）日來台參加《傳說對決》上市10週年演唱會，而且同場的主持人還是她的好隊友舒華，2人在台上的互動讓不少奶波波（粉絲名Neverland）超開心，但更讓人感動的是，MINNIE這次是全中文發言，幾乎沒拜託翻譯協助幫忙，更一人表演完在台灣超受歡迎的神曲〈Queencard〉，誠意十足。開場帶來〈Blind Eyes Red〉後，MINNIE中文表示：「大家好我是巧克力MINNIE，剛剛的演出覺得怎麼樣？接下來要帶來的歌曲是〈Cherry Sky〉。世界巡演結束後隔了這麼久，再次站上舞台，真的有點緊張，很開心能參加傳說對決10週年活動，奶波波今天也來了嗎？好的123尖叫聲我們一起嗨起來吧Let's go！」MINNIE連續唱完2首歌後，隊友舒華也出來主持，並喊出：「好想妳！」還要姐姐跟台下拍萬人大合照：「這次妳自己！」MINNIE又驚又喜的問：「我自己？可以嗎？」拍照過程中，舒華就拿麥克風幫她要求大家：「一起舉愛心、臉頰愛心、大愛心、小愛心！」還不斷說好美好美稱讚隊友。MINNIE也很稱職，介紹今天是以《傳說對決》的莉莉安角色打扮，「我今天是莉莉安，好漂亮～」主持人也問她參加演唱會的心情，她則表示：「每一首歌大家可以跟著唱，真的很幸福，可以跟大家在一起，謝謝奶波波、謝謝傳說對決！」問起玩家角色跟她搭不搭？她也回：「很搭、很像，我的感覺特別的有魅力！」接下來她接連帶來〈HER〉、〈To The Moon〉，表演完畢後就說：「真的是最後一首歌了，請大家一起〈Queencard〉！」她就這樣一人唱完整首歌，過程又唱又跳明顯上氣不接下氣，MINNIE還是努力表演，更不斷喊出「一起唱」超級敬業。值得一提得是，今天舞台上的MINNIE全程都是以中文跟大家互動，幾乎不用翻譯老師出馬，連舒華都在台上大讚：「姐姐超帥的！」