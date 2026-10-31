近年桃園市人口持續成長，家庭文化日益多元。截至115年7月底，桃園市人口達235萬7,121人，其中新住民人口7萬1,264人。為協助不同語言背景家庭掌握正確育兒知識，桃園市政府婦幼發展局攜手靖娟兒童安全文教基金會，於今（31）日在內壢親子館舉辦「繪讀也會顧 安全不梗塞」兒童事故傷害防制記者會，邀請新住民家庭透過親子互動及經驗分享，共同學習兒童安全觀念。
桃園市政府婦幼發展局杜慈容局長介紹今年推動的兒童安全宣導媒材，包括異物梗塞預防繪本《小小口，慢慢吃》，引導親子透過共讀建立安全進食觀念；另推出《新生兒安全指南》多國語言版及「新生兒安全睡眠5守則－守護寶寶安心好眠」影片，提供中文、英文、印尼文及越南文等語言版本，協助家長掌握新生兒照護及睡眠安全知識，將安全觀念融入日常育兒生活。
參與活動的印尼籍媽媽分享，多語言宣導資料有助新住民家長取得正確、可信賴的育兒資訊，尤其對初為人父母、仍在適應新環境的家庭而言，更能減少語言隔閡帶來的困難，幫助家長安心照護寶寶。另一位印尼籍媽媽也分享，不同國家的傳統文化與育兒習慣有所差異，多國語言指南提供清楚且一致的安全照護指引，讓新住民家長更容易理解並落實正確的育兒方式。
為鼓勵民眾主動閱讀新生兒安全資訊，桃園市政府婦幼發展局自115年10月27日至11月10日辦理線上宣導活動。民眾閱讀《新生兒安全指南》多國語言版並完成指定任務，即有機會抽中300元禮券，共計5個名額。中獎名單預計於11月13日（五）公布於桃園市政府婦幼發展局粉絲專頁，邀請民眾踴躍參與，一起將安全育兒觀念帶入家庭日常。
活動網址：https://forms.gle/FjT1om9KqgE7gCnM7
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為鼓勵民眾主動閱讀新生兒安全資訊，桃園市政府婦幼發展局自115年10月27日至11月10日辦理線上宣導活動。民眾閱讀《新生兒安全指南》多國語言版並完成指定任務，即有機會抽中300元禮券，共計5個名額。中獎名單預計於11月13日（五）公布於桃園市政府婦幼發展局粉絲專頁，邀請民眾踴躍參與，一起將安全育兒觀念帶入家庭日常。
活動網址：https://forms.gle/FjT1om9KqgE7gCnM7