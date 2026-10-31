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▲ 賴瑞隆說，高雄的轉型與發展他一路參與，帶著十年市府、十年國會的養分，希望能繼續帶領高雄全力前進。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨晚結束辯論會，今（31）日隨即投入全天行程，下午接連出席茄萣、路竹後援會成立大會。包括立委邱志偉、邱議瑩、前內政部長余政憲、市議員黃明太、市議員參選人陳琳潔，以及在地里長、後援會幹部與鄉親到場力挺，號召團結拉票，力拚市長當選、議會過半。賴瑞隆表示，茄萣、路竹都是過去勝選的重要指標區域，這次也一樣要拜託鄉親全力支持，用力拚高票當選，讓未來市政建設更有力量。賴瑞隆也承諾，未來會持續推動地方道路、行政中心、運動中心及產業發展，並與賴清德總統、區域立委組成「黃金鐵三角」，透過中央與地方緊密合作，延續高雄建設，帶動地方繁榮。賴瑞隆也說，高雄的轉型與發展他一路參與，帶著十年市府、十年國會的養分，希望能繼續帶領高雄全力前進。他也喊話支持者堅定相挺，給他滿滿力量，票投五號賴瑞隆，讓高雄的發展「有你有我」，讓他再次回到市府，打造高雄下一個黃金十年。邱志偉也大讚賴瑞隆的問政表現、地方服務與執行力，期盼他接棒後逐一落實地方建設。未來，要拓寬台一線、推進捷運紅線延伸，並串聯台南捷運與沙崙高鐵站，強化南高屏半導體產業廊帶；同時倡議規劃路竹科學園區第二期，帶動產業投資與就業，並同步改善排水、交通及生活環境，讓產業發展成果落實到居民生活。邱議瑩強調，這次高雄市長選舉非常重要，從昨晚的辯論會就可以看出，賴瑞隆拿得出政績、拿得出對高雄未來的願景，絕對是接棒市長的唯一人選。陳琳潔說，賴瑞隆時常走入茄萣跟路竹傾聽鄉親聲音，絕對是一位把市民放在心上的新好市長，接下來會把握時間，持續與賴瑞隆深入地方傾聽鄉親聲音，精進當地防洪防汛、交通路網，讓茄萣及路竹居民生活環境有所提升。茄萣後援會郭進成會長、路竹後援會謝棋萬會長則雙雙呼籲支持者，一定要踴躍出來投票，大家團結一心，一起給賴瑞隆最大支持，送他進市府為高雄鄉親打拚。