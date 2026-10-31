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收看辯論者過半挺沈伯洋！沒收看者54%力挺蔣萬安

黃珊珊支持者53%轉向沈伯洋成緊咬關鍵

台北市長辯論會今（31）日中午登場，台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋首度同台交鋒，兩人在台上就市政議題、施政理念唇槍舌戰，引發外界高度關注。會後，民眾黨主席黃國昌認為蔣萬安大勝，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥覺得「互批有餘，牛肉不足」，蔣萬安略勝一籌。《TVBS民調中心》也火速進行民調，若明天投票會挺誰？結果顯示，46%的民眾支持蔣萬安，42%支持沈伯洋，兩人相差4%，選情已進入高度緊繃的拉鋸狀態。北市辯論會結束後，《TVBS民調中心》動員98名訪員在下午2點至6點進行電話民調，有效樣本1,747位台北市民。有59%受訪者有收看或收聽台北市長辯論會，交叉分析發現，電視辯論會對選民投票意向產生明顯牽動：有收看的選民支持沈伯洋達52% ，超越蔣萬安的41% ，還沒決定投誰的只占7%；而沒收看辯論的人，54%支持蔣萬安，高於沈伯洋的27%，20%的人還未決定投票意向。針對辯論會的表現評價，認為沈伯洋表現比較好的占47%，40%的人覺得蔣萬安表現比較好，13%沒表現意見。和辯論前（10月12日）的調查結果相比，覺得蔣萬安表現比較好增加10%，沈伯洋較好者也增加6%，未表態率也大幅下降13%。兩人的喜好度也明顯上升，蔣萬安喜好度從10月初的49%回到55%，不喜歡比例下降至31%；沈伯洋喜好度則成長5個百分點，來到49%，厭惡度下降至35%。由於這場辯論會被外界視為「蔣萬安、沈伯洋」選情的分水嶺，因此吸引不少民眾關注。雖然覺得沈伯洋表現比較好的人居多，但當問到「不論有沒有看電視辯論，如果明天就投票你會支持誰？」最新結果顯示，蔣萬安支持度46%，沈伯洋支持度42%。和10月7日調查的結果相比，兩人的差距從8個百分點，縮小至4個百分點，另有12%尚未決定支持對象。在政黨支持度方面，認同國民黨的選民有93%的人支持蔣萬安，民進黨認同者則有95%的人支持沈伯洋，民眾黨認同者有80%支持蔣萬安、14%支持沈伯洋。而中間選民有37%表態支持蔣萬安，36%支持沈伯洋，仍有26%選民未決定。上屆投給黃珊珊的選民，53%的人持續轉向支持沈伯洋，高於支持蔣萬安的39% ，成為沈伯洋緊咬選情的重要支撐。本次調查是TVBS民意調查中心於115年10月31日下午14：00至18：00進行的調查，動員98位電訪員 ，共觸 1,906位20歲以上台北市民，其中拒訪為159位，拒訪率僅8.3% ，最後成功訪問有效樣本1,747位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.3個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS 。