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川普滿意度低迷衝擊共和黨基本盤

民主黨勝選機率高達八成

離美國期中選舉投票進入最後衝刺階段，權威無黨派選舉分析機構「庫克政治報告」（The Cook Political Report）30日公布最新選情預測，將全美12個眾議院選區的評級轉向有利於民主黨。隨著最新這一輪選情調整，庫克報告預測民主黨將能掌握眾議院過半所需的218席優勢，預計最終能在眾議院奪下227～240席，可望創下近年最大優勢。根據《國會山莊》報導，「庫克政治報告」在最新報告中，調整多個原本被視為共和黨穩拿或領先的選區。包含共和黨籍眾議員克蘭克（Jeff Crank）所屬的科羅拉多州第5選區、費茲派翠克（Brian Fitzpatrick）的賓州第1選區，以及南卡羅來納州第1選區的空缺席次都被轉為「勝負難料」。另外，賓州第8選區由「勝負難料」調整為民主黨領先。俄亥俄州第9選區的資深民主黨眾議員卡普特（Marcy Kaptur），雖然選區曾兩度遭共和黨重劃，但庫克報告預測她仍將成功守住席次。庫克報告編輯柯薇（Erin Covey）分析指出，地方參議院選情的強弱對眾議院選情產生了顯著的「母雞帶小雞」效應。以南卡羅萊納州為例，儘管川普兩年前在該選區以雙位數優勢勝出，但民主黨參議員候選人安德魯斯（Annie Andrews）實力堅強，極可能拉抬民主黨眾議員的得票。柯薇補充說，「儘管共和黨外部團體在該區的廣告支出比民主黨多出300萬美元以上，但部分共和黨人仍擔心這不足以抵擋民主黨在參議院選情帶動下的反彈力道」。同樣的情況也發生在北卡羅萊納州。由於民主黨前州長庫柏（Roy Cooper）在參議院選舉中大幅領先共和黨全國委員會前主席沃特利（Michael Whatley），導致共和黨全國組織已放棄在該州投入資源，引發共和黨對當地選民投票率過低的深切疑慮，連帶拖累了當地其他選區。此外，在印第安納州第5選區，現任共和黨眾議員史帕茲（Victoria Spartz）面臨嚴峻的黨內初選挑戰與個人形象問題，柯薇表示，「她個人不受歡迎，加上川普民調滿意度下滑，使得原本穩固的席次也陷入苦戰」。由於民主黨目前僅需淨增加3個席次即可翻轉眾議院，這使得共和黨的容錯空間被壓縮得極為狹窄。雪上加霜的是，共和黨近期已開始從部分關鍵眾議院選區抽離競選資金，顯示資源挹注已顯疲態。與《國會山報》合作的選舉預測機構Decision Desk HQ同樣看好民主黨選情，最新模型評估民主黨在本次期中選舉重奪眾議院多數控制權的機率已高達80％。