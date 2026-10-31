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柯文哲坦言議員合作沒談清楚 各縣市只能因地制宜

柯文哲放眼2028：26年合作比24年進步

藍委葉元之日前原定跨區到台中，陪同民眾黨西屯區市議員候選人劉芩妤掃街，卻遭國民黨台中市黨部強力阻止，行程在出發前3分鐘緊急喊卡，藍白合在地方選戰的合作界線問題再度浮上檯面。民眾黨創黨主席柯文哲今（31）日晚間坦言，當初協商合作時只談到縣市長層級，對於縣市議員選舉並沒有明確條文，加上各縣市對民眾黨的合作需求不同，這次只能因地制宜。台中市長盧秀燕過去曾宣稱台中是「藍白合示範區」，不過葉元之原定28日晚間陪同劉芩妤前往逢甲夜市掃街，卻因國民黨台中市黨部祭出「黨紀」警告，行程在出發前3分鐘臨時喊卡，最後改到競選服務處直播。葉元之坦言，自己在其他縣市助選都沒遇過類似情況，但這次台中市黨部相當介意，甚至表明若執意掃街，還會有進一步動作。臨時取消掃街行程，也讓劉芩妤難掩失落。她在直播中談及此事時一度紅了眼眶，藍白陣營在地方選舉中究竟能合作到什麼程度，再度成為討論焦點。柯文哲今晚扮成漫威超級英雄「奇異博士」，陪同扮成日本動漫《獵人》角色「伊耳謎」的劉芩妤變裝掃街。媒體再度詢問藍白合作爭議，柯文哲表示，除了新竹縣的相關爭議仍努力控制、不讓衝突擴大之外，在其他縣市，藍白合作仍是上選。談到葉元之跨區助選遭阻一事，柯文哲坦言，當初協商時，確實有談到縣市長層級如何合作，但對於縣市議員選舉，「沒有很清楚的條文」，因此實際執行時，還是得視各縣市的情況而定。柯文哲也直言，各縣市對民眾黨的合作需求並不相同，因此這次只能先因地制宜。他強調，民眾黨有反映問題、持續改進的文化，每次事件結束後，都習慣寫檢討報告，討論哪些地方不夠好、下次該如何調整，讓機制更加完善。柯文哲表示，藍白合作不可能一次就做到完美，重要的是從每次經驗中檢討、修正，讓合作模式逐步成熟。他認為「不管怎麼樣，26（年的合作）還是比24進步，看28會不會更進步。」希望透過一次次磨合，建立更清楚的合作規則，為2028年可能的藍白合作累積經驗。