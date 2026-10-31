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▲2026高雄萬聖節活動內容全面升級，不僅有結合衛武營場館特色、呈現展翅效果的全景投影南瓜燈光秀，也規劃豐富的親子互動及藝文演出。（圖／高市府教育局提供）

▲2026高雄萬聖節活動內容全面升級，吸引大批民眾前往同樂。（圖／高市府教育局提供）

2026高雄萬聖節熱鬧登場，活動吸引近30萬人次湧入衛武營，與陪伴高雄市民三年的大南瓜歡度萬聖節。高雄市長陳其邁今（31）日以垃圾車司機造型驚喜現身，衛武營現場響起垃圾車廣播讓大小朋友超驚豔，展現萬聖節不設限的創意與趣味，也藉此向平日默默守護城市環境的清潔隊員表達敬意。市長陳其邁表示，高雄透過節慶活動串聯城市特色與市民生活，讓不同年齡層的民眾都能共享節慶歡樂。今年萬聖節延續去年吸引60萬人次參與的熱潮，活動內容全面升級，不僅有結合衛武營場館特色、呈現展翅效果的全景投影南瓜燈光秀，也規劃豐富的親子互動及藝文演出。今年更是陪伴大家三年的大南瓜最後一次展出。教育局補充表示，今年南瓜燈光秀再度升級，透過360度燈光展演結合衛武營場館特色，打造展翅版本的全景投影效果，呈現更具視覺震撼的節慶亮點，並規劃九大主題打卡專區，讓民眾從不同角度感受萬聖節的奇幻魅力。今年活動以「親子共玩、創意裝扮、節慶體驗」為核心，特別規劃兩天限定的「親子裝扮星光大道」。此外，今年首度推出親子互動體驗區「裝扮基地」，由家長陪伴孩子運用現場提供的材料包，共同製作專屬萬聖節裝扮配件。舞台演出同樣精彩，規劃親子雙舞台，邀請YOYO、MOMO、小公視等深受孩子喜愛的節目團隊與哥哥姊姊登台同歡，並安排紙風車劇團帶來精彩演出，讓親子從白天到夜晚都能享受豐富的表演及互動體驗。市集部分則結合衛武營文化場域特色，以文青時尚風融合神祕鬼怪元素，規劃超過250攤特色市集。教育局提醒，活動期間預期將吸引大量人潮，建議民眾多加利用捷運、公車等大眾運輸工具前往衛武營，並預留交通時間；參與活動時請配合現場工作人員引導，共同維護活動秩序與安全。