阿明豬心冬粉近日傳出老闆娘車禍離世，店家接連暫停營業，讓老顧客憂心名店就此熄燈。業者31日首度在臉書粉專發文澄清，店家並未公告無限期停業，目前因家中突發變故，需要時間陪伴家人、調適心情，重新開店日期尚未決定。業者也感謝各界關心，並呼籲媒體避免使用聳動標題，盼外界保留家屬療傷空間。
阿明豬心冬粉首度回應！否認無限期停業、感謝各界關心
阿明豬心冬粉31日晚間在臉書發布公告表示，原本希望讓心情慢慢沉澱，先陪伴家人、整理思緒，因此沒有打算對外回應，但近日發現部分新聞報導與標題逐漸失焦，為避免外界誤解，才決定出面說明。
店家也感謝這段時間收到的慰問、鼓勵與支持，表示會努力照顧自己、陪伴家人，一起度過難熬的日子，「我們也會好好照顧阿明，請大家放心」。
針對外界最關心的歇業傳聞，店家明確表示，並未公告無限期停業。由於家中突發變故，對家人造成很大衝擊，目前需要時間調適，也希望能先陪伴家人度過難關。
至於店面何時重新營業，業者尚未做出決定，希望顧客再給一些時間，並感謝外界願意體諒與等待。
公告中，店家也提到，希望新聞資源能留給社會上更值得關注、真正需要協助的議題，不希望因為家中發生的事情持續占用版面。
因此，業者特別向媒體喊話，希望報導時多一份體諒，避免使用過度聳動或容易造成誤解的標題。店家表示，對外界而言或許只是一則新聞，但對家人與親友來說，卻是每天都必須面對的傷痛，每一次聳動報導都可能再次觸碰尚未癒合的傷口，因此懇請外界給家人一些時間與空間，讓他們慢慢走過這段日子。
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阿明豬心冬粉31日晚間在臉書發布公告表示，原本希望讓心情慢慢沉澱，先陪伴家人、整理思緒，因此沒有打算對外回應，但近日發現部分新聞報導與標題逐漸失焦，為避免外界誤解，才決定出面說明。
店家也感謝這段時間收到的慰問、鼓勵與支持，表示會努力照顧自己、陪伴家人，一起度過難熬的日子，「我們也會好好照顧阿明，請大家放心」。
針對外界最關心的歇業傳聞，店家明確表示，並未公告無限期停業。由於家中突發變故，對家人造成很大衝擊，目前需要時間調適，也希望能先陪伴家人度過難關。
公告中，店家也提到，希望新聞資源能留給社會上更值得關注、真正需要協助的議題，不希望因為家中發生的事情持續占用版面。
因此，業者特別向媒體喊話，希望報導時多一份體諒，避免使用過度聳動或容易造成誤解的標題。店家表示，對外界而言或許只是一則新聞，但對家人與親友來說，卻是每天都必須面對的傷痛，每一次聳動報導都可能再次觸碰尚未癒合的傷口，因此懇請外界給家人一些時間與空間，讓他們慢慢走過這段日子。