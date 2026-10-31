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「芬蘭人的噩夢」迷因超夯

今（31）天是萬聖節，芬蘭駐美國大使館在官方X發文祝大家萬聖節快樂，同時自嘲「芬蘭人的惡夢」要來了，分享的影片中搞笑列出「陌生人居然坐我旁邊」、「有人隨意碰我一下」、「陌生人跟我一起搭電梯」等日常情節，並附上芬蘭人尷尬又不失禮貌的微笑，貼文在社群網路爆紅，不到1天時間已有近300萬人瀏覽，更有許多網友心有戚戚焉直呼「原來我是芬蘭人！」芬蘭駐美國大使館在萬聖節分享趣味影片，影片中呈現出許多會被芬蘭人視為惡夢的日常場景，包括陌生人坐在旁邊、陌生人一起搭電梯、有人隨意碰你一下、路人跑來跟你搭腔、公司咖啡喝完了、陌生人對你微笑、沒人敢拿最後一塊蛋糕等等，配上詼諧的配樂和女主角尷尬得恰到好處的表情，掀起網友熱議。芬蘭駐美國大使館的幽默也引起台灣網友注意，有人分享到臉書社團後，網友們紛紛留言表示，「沒想到北歐人這麼i」、「原來我是芬蘭人」、「影片好像芬蘭人遇到美國人喔」、「笑死，這些都是美國日常」。事實上，畫家科爾霍寧（Karoliina Korhonen）在2015年就創作了一系列《芬蘭人的噩夢》漫畫，內容就是關於各種芬蘭人在生活中的社恐，漫畫中的主角馬蒂經常遇到各種挑戰，《芬蘭人的噩夢》介紹馬蒂是「典型的芬蘭人，盡最大努力用他想被對待的方式對待別人：給別人空間，有禮貌，不參與不必要的閒聊」，最後也不忘吐槽說，「馬蒂並不總是能夠如願以償，正如你可能已經猜到的一樣」。結果這系列漫畫爆紅獲得許多共鳴，很多人因此紛紛自稱自己是「精神芬蘭人」，芬蘭駐美國大使館最新又用「芬蘭人的噩夢」當梗再度拍成影片，在萬聖節這天吸引廣大網友討論。