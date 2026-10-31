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▲網友分享小時候跟林煒（左）的合照，照片中，林煒帥氣、無死角的臉蛋無所遁形。（圖／網友chunghaoy授權提供）

「花系列」小生林煒近期因為過去的連續劇片段被網友翻出，英俊又斯文的樣貌受封「上古許光漢」而再度翻紅，有網友跟風分享小時候和林煒的合照，可見早年由一般底片相機拍攝的原始照片中，林煒帥氣、無死角的臉龐無所遁形，加上時髦打扮，讓其他網友驚叫：「根本帥潮我的天啊！」一名網友「chunghaoy」在社群平台發文：「大家都在po林煒，也發一下小時候跟他的合照。」曝光的照片，只見林煒戴著黑色帽子和無框眼鏡，上半身穿咖啡色皮外套內搭襯衫，雙手插口袋凝視鏡頭，有稜有角的五官輪廓和白面書生氣質盡顯初代男神風采。許多網友看了林煒年輕時的舊照，紛紛表示「你在他最好的時光遇見他耶...」、「這造型放到現在也不過時」、「哇！穿搭好好看」、「帥暈」、「衣品也太好！」今年57歲的林煒目前重心已經不在演藝圈，早在大約6年前跨足科技產業，與交往多年的女友Cora共同創業，擔任公司執行長，專注於開發虛擬實境（VR）與人工智慧（AI）長照及健康護理教育訓練系統。對於相隔近30年，昔日作品再次成為網路熱門話題，林煒親自回應《NOWNEWS今日新聞》記者：「我的感想是，當然非常開心過去的作品被大家重新追劇，產生了大家之間的討論話題，可見這樣的戲劇題材，還是符合現代人的生活節奏和情緒出口！」至於被指「撞臉許光漢」一事，林煒也表示現在比較少關注影視圈，沒有看過許光漢的作品，兩人不認識，也沒有碰過面。