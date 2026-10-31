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因颱風延賽影響，臺北台新戰神隊今（31）日終於迎來新賽季首戰。作為今年台灣職籃最受矚目的重磅引援，暫時結束CBA生涯返台加盟戰神的林庭謙，在作客高雄全家海神隊的主場首秀中打滿40分鐘，轟下26分、7助攻、5抄截與4籃板的全能數據。對於林庭謙而言，這場比賽揭開了戰神目前最需要面對的課題，當球隊擁有足以改變戰局的球星，卻還無法建立穩定的團隊攻防時，單靠個人能力究竟能走多遠？戰神開局隨即遭到海神重砲轟炸，首節便丟掉44分，最多落後達18分。雖然第三節林庭謙挺身而出單節獨攬14分，率隊打出33：19的猛烈反撲，甚至在末節初完成逆轉，但末節防線再度崩盤被海神灌進40分，最終無力回天。「第1節和第4節防守執行力做得不是很好，回去要好好面對和修正，」林庭謙賽後坦言：「一節讓對手得40幾分，這不是一個人的責任，而是團隊大家都需要承擔起的責任。這場球起伏很大，但從落後快20分一路追回來並領先，代表我們在攻防兩端節奏有慢慢找回來，希望接下來能早點調整到最習慣的優勢節奏。」針對末節得分受限僅進帳2分，林庭謙表示體能多少有影響，但他強調：「我在CBA平均上場時間也將近40分鐘，只有得2分主要還是看出手選擇，如果隊友有更好機會，我不會強求去得分。這場比賽最大的問題依然是在防守上。」從這場賽事不難看出戰神的困境。面對海神洋將貝西里、洛斯柯與加爾文頻頻切入禁區製造犯規並禁區狂炸，戰神洋將防守威懾力一般，難以阻止海神內外串聯。此外，戰神洋將整體的進攻發揮也不如海神。海神三洋合計攻下86分，戰神三洋只入帳49分，自然很難與對方抗衡。再加上戰神整體體系在主帥圖齊接掌兵符後仍處於摸索階段，因此目前進攻端還是很仰賴林庭謙的個人能力，防守端的集體協防機制更是不符預期。面對外界冠以「救世主」的檢視與戰神的戰力期待，林庭謙在季前受訪時曾說：「不管以前在哪裡打球，我想要表現到最好，所以我給自己的內在壓力，其實一直都比外界給的壓力還要大。」返台首戰就頂著滿滿壓力打滿40分鐘，林庭謙確實已經展現無庸置疑的個人能力。但對於野心勃勃的台新戰神而言，如何改善洋將的融入、加速團隊戰術磨合，減輕林庭謙「單核帶隊」的負擔，將是戰神本季能否走得長遠的最大課題。