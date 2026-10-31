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▲沈伯洋「洋流號」車掃前進台北市中正、萬華區。（圖／攝影中心）

▲「洋流號」開進台北市中正、萬華區，民進黨台北市長候選人沈伯洋於萬華龍山寺進行市政開講。（圖／記者葉政勳攝）

▲沈伯洋「洋流號」開進台北市中正、萬華區，於萬華龍山寺進行市政開講，民進黨立委吳沛憶助講。（圖／記者葉政勳攝）

▲「洋流號」開進台北市中正、萬華區，於萬華龍山寺進行市政開講，民進黨沈伯洋推薦民進黨台北市中正、萬華區議員候選人劉耀仁、馬郁雯、張銘祐、洪婉臻。（圖／記者葉政勳攝）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（31）日在龍山寺進行市政開講，並為中正萬華送上四件寶物，包含都更市府陪、老房有人顧、皮蛇不纏身、運動到巷口。沈伯洋推出「無限都更」政策，強調都更的重點不是打開入口，更是要讓案件走到出口，規劃循環都更屋源搭配換屋計畫，提高民眾都更意願。沈伯洋今日行程滿檔，結束辯論會、同志遊行後，接著出席台北市議員簡舒培競總成立大會，並因應萬聖節變裝成動漫《葬送的芙莉蓮》中的勇者欣梅爾，更直接以這身造型現身台北大洋流現場，偕立委吳沛憶、議員劉耀仁、洪婉臻和議員候選人張銘祐、馬郁雯、林家豪等人車掃，還特別準備「台北靠3 一起比3」、「看到你了！」等手舉牌與民眾互動。沈伯洋為中正萬華送上四件寶物，包含都更市府陪、老房有人顧、皮蛇不纏身、運動到巷口。沈伯洋表示，萬華長者比例26.4％全市最高，萬華平均屋齡42.8年全市最老，50年以上屋齡老屋4.3萬棟比例也是全市最高，凸顯都更的重要性，因此推出「無限都更」，利用公有地、卡關都更土地、自主都更土地和聯開分回戶作為循環都更的屋源，加上換屋計畫，增加民眾都更的意願。沈伯洋強調，現任市長蔣萬安現行的都更政策只是把入口打開，但走不到出口根本就沒有意義，只是在數字上灌水，都更重點是走進入口後，還要高機率走到出口，期間政府陪伴也十分重要，讓老屋活化是台北市的未來。立委、民進黨台北市黨部主委吳沛憶則說，沈伯洋參選以後勤走台北、提出政見，正是沈伯洋的市民主義運動，原本政治人物傾聽民眾聲音是天經地義，但不知道從什麼時候開始，傾聽民意已經變得非常困難，蔣萬安在議會不回答議員問題，問台北回高雄，市民在網路上針對砍樹提出疑問，甚至遭北市府提告，今日中午辯論會更是可以看見蔣萬安似乎不是很想傾聽市民聲音，對此感到遺憾。吳沛憶喊話小水滴，「你們不孤單，因為沈伯洋來了」，沈伯洋開啟新的政治文化，接下來一定會繼續加油、還要非常加油，大家都是沈伯洋的靠山，讓沈伯洋走進市府成為市民靠「3」。