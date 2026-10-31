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八點檔女星游詩璟入行16年，演過《意難忘》、《世間情》、《百味人生》等連續劇，今（31）日她看了台北市長候選人電視辯論會後，在相關影片下留言力挺沈伯洋，遭酸民譏諷是綠營側翼，「難怪紅不起來」，對此，游詩璟反擊，「不紅的演員也有發言的權利！」游詩璟看了台北市長候選人首場電視辯論會後，在相關影片下留言「一個完全不用背稿，因為全部都親力親為；另一個背了2天，聲音正常，還在看稿」，一名網友回應她「可憐！原本很喜歡妳在三立的演出，沒想到也是一個側翼，難怪紅不起來，沈伯洋說都更的重點是陪伴，虧妳聽得下去，呵呵」。針對被酸民攻擊「紅不起來」，游詩璟回覆：「我知道我不紅，但我是有發言權的市民，想法不同不代表我是側翼，你也不需要特別來留言。」她隨後再度發文，感謝其他網友送暖支持，強調第一篇發文不是為了討拍也不是想要引戰，只是想表達演員是職業，但也是有發言權的市民。游詩璟表示，政治理念不同可以跳過不要看，不需要言語挑釁或謾罵霸凌，她含淚地說：「看了大家的留言 不自覺紅了眼眶，我想起『難怪你不紅』這句話曾讓我自我封閉許久，我曾思考過是不是應該和其他人一樣製造新聞，但是我做不到！因為我認為身為演員就是要認真把戲演好。」此外，游詩璟更直言：「對！我是不紅！不紅的演員也有發言的權利，不紅的演員也有站出來為未來發聲的勇氣，不紅的演員和愛台灣的每一位站在一起就是驕傲，就算目前沒有經紀約、沒有戲約，就算以後沒戲演了！為了我愛的台灣，我就是要勇敢站出來！」