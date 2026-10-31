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賴清德喊「洋流燒滾滾」 中彰投要拚三縣市全勝

民進黨彰化縣長候選人陳素月今（31）日晚間成立競選總部，前總統蔡英文、總統賴清德接力站台，台中市長候選人何欣純、南投縣長候選人温世政也跨縣市力挺，連台北市長候選人沈伯洋都特別錄製影片送上祝福，展現民進黨跨縣市聯合作戰的氣勢。賴清德致詞時更直言，「洋流」氣勢越來越好，不只彰化，包括新北、基隆、宜蘭、桃園及新竹縣市的選情也跟著水漲船高。陳素月是民進黨翻轉中部地方執政的重要指標，競總成立大會格外受到矚目。蔡英文與何欣純一同現身時，現場尖叫聲不斷，蔡英文忍不住笑問「你們是來聽我講話，還是要我來聽你們歡呼的？」壓軸登場的賴清德則由温世政陪同上台，再度掀起現場高潮，從前後任總統接力助陣，到跨縣市候選人同台，民進黨展現出高昂的士氣。蔡英文盛讚陳素月是「最溫暖認真的女性」，透露先前與陳素月一同參訪二林「樂林食物銀行」時深受感動，當場答應擔任她的競選總部榮譽主委。温世政則表示，自己的祖籍在彰化永靖，也是在彰化基督教醫院出生，是有彰化血脈的子弟；陳素月則是南投名間的女兒、彰化媳婦，為這場跨縣市輔選增添「中彰投泥土相連、血脈相通」的情感連結。賴清德致詞時也大力稱讚陳素月，形容她是純樸踏實的農村女兒，也是堅韌的單親媽媽。他並透露，近期「洋流」氣勢越來越旺，不只彰化，連新北、基隆、宜蘭、桃園及新竹縣市的選情都跟著升溫，這段時間更明顯感受到「洋流燒滾滾」，支持者的熱情正不斷湧現。賴清德進一步呼籲，中彰投是「一家人」，應該團結一致，力拚三縣市候選人一起當選。不過，他也提醒支持者，即使民調領先也絕不能掉以輕心，千萬不要陷入「穩當選」的迷思，唯有持續努力、全力催票，才能將聲勢轉化為選票。