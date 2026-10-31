Selina（任家萱）今（31）日迎來45歲生日，稍早，她在粉專放上與S.H.E成員Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）和家人一起慶生的照片，感性寫下「一切就如我想像的美好」，照片中的Selina淚水藏不住，讓大批粉絲直呼感動。

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Hebe、Ella和家人全到齊　Selina哭成淚人兒

曝光的照片，可見生日派對現場布置的相當有氣氛，Selina留著俏麗短髮，穿粉色洋裝現身，身旁有最親密的戰友Hebe、Ella，還有任爸、任媽、妹妹任容萱，以及男友「小徐」和3歲兒子「小腰果」，一家子聚在一起，氣氛溫馨感人。

▲Selina（中）在生日這天分享S.H.E合體慶生的照片，讓大批粉絲直呼感動。（圖／Selina臉書）
▲Selina（中）在生日這天分享S.H.E合體慶生的照片，讓大批粉絲直呼感動。（圖／Selina臉書）
透露收下6顆蛋糕　Selina精心妝扮自己過生日

Selina寫道：「今天是我45歲生日！精心地妝扮自己，迎接氣球驚喜，被六個蛋糕包圍，把氣球佈置變成行動佈置（笑），一切就如我想像的美好！45＝是我，好喜歡數字密碼！祝福你我每天都快樂！」

貼文一發布，網友湧入祝福「合體是最美的風景」、「天呀，這是我青春住的SHE」、「想說他們怎可能沒出現」、「生日快樂！祝福娜娜公主一直這麼幸福快樂的生活下去～愛妳的人都圍繞在妳身邊」、「娜娜生日快樂！跟著你們一起喜極而泣了！看到你開心，真好！」

▲Selina（中）抱著兒子「小腰果」，身旁還有任爸（左起）、男友「小徐」、妹妹任容萱及任媽，一家子聚在一起，氣氛溫馨感人。（圖／Selina臉書）
▲Selina（中）抱著兒子「小腰果」，身旁還有任爸（左起）、男友「小徐」、妹妹任容萱及任媽，一家子聚在一起，氣氛溫馨感人。（圖／Selina臉書）
資料來源：Selina IG

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。