Selina（任家萱）今（31）日迎來45歲生日，稍早，她在粉專放上與S.H.E成員Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）和家人一起慶生的照片，感性寫下「一切就如我想像的美好」，照片中的Selina淚水藏不住，讓大批粉絲直呼感動。
Hebe、Ella和家人全到齊 Selina哭成淚人兒
曝光的照片，可見生日派對現場布置的相當有氣氛，Selina留著俏麗短髮，穿粉色洋裝現身，身旁有最親密的戰友Hebe、Ella，還有任爸、任媽、妹妹任容萱，以及男友「小徐」和3歲兒子「小腰果」，一家子聚在一起，氣氛溫馨感人。
透露收下6顆蛋糕 Selina精心妝扮自己過生日
Selina寫道：「今天是我45歲生日！精心地妝扮自己，迎接氣球驚喜，被六個蛋糕包圍，把氣球佈置變成行動佈置（笑），一切就如我想像的美好！45＝是我，好喜歡數字密碼！祝福你我每天都快樂！」
貼文一發布，網友湧入祝福「合體是最美的風景」、「天呀，這是我青春住的SHE」、「想說他們怎可能沒出現」、「生日快樂！祝福娜娜公主一直這麼幸福快樂的生活下去～愛妳的人都圍繞在妳身邊」、「娜娜生日快樂！跟著你們一起喜極而泣了！看到你開心，真好！」
Selina IG
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曝光的照片，可見生日派對現場布置的相當有氣氛，Selina留著俏麗短髮，穿粉色洋裝現身，身旁有最親密的戰友Hebe、Ella，還有任爸、任媽、妹妹任容萱，以及男友「小徐」和3歲兒子「小腰果」，一家子聚在一起，氣氛溫馨感人。
Selina寫道：「今天是我45歲生日！精心地妝扮自己，迎接氣球驚喜，被六個蛋糕包圍，把氣球佈置變成行動佈置（笑），一切就如我想像的美好！45＝是我，好喜歡數字密碼！祝福你我每天都快樂！」
貼文一發布，網友湧入祝福「合體是最美的風景」、「天呀，這是我青春住的SHE」、「想說他們怎可能沒出現」、「生日快樂！祝福娜娜公主一直這麼幸福快樂的生活下去～愛妳的人都圍繞在妳身邊」、「娜娜生日快樂！跟著你們一起喜極而泣了！看到你開心，真好！」