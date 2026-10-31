我是廣告 請繼續往下閱讀

歷史驚人相似？網路泡沫高點軌跡再現

美股主要指數週五全收黑，那斯達克指數慘跌近748點，創6月以來最大的單日跌幅，費城半導體指數下殺幅度亦超過7％。這場科技股拋售潮是AI泡沫正在破裂的警訊嗎？對此，有專家分析了現在股市與2000年網路泡沫破裂當時的異同。《MarketWatch》專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）指出，這種單日劇烈下挫的表現確實極具「熊市」特徵。因為自1971年那斯達克指數創立以來，跌幅最大的50個交易日中，有多達42天（占比84％）均發生在熊市期間。考量到自1971年以來，美股僅有25％的時間處於熊市，這意味著單日暴跌發生在熊市期間的機率，是平時的三倍高。更令人不安的是當前市況與2000年「網路泡沫」（Dot-com bubble）頂峰的歷史巧合。許多投資人存在一種錯覺，認為那指在2000年3月10日創下歷史新高後便立即崩盤。但回顧歷史走勢，那指在當年3月登頂後的三週內，大盤其實維持相對平穩的橫盤整理，隨後才真正迎來斷崖式的毀滅性下挫。對比當前市場，那指目前僅比三週前創下的歷史高點回檔約5.1％。若從跌幅來看，似乎尚算溫和；但若從「高點後橫盤數週再大跌」的時間軌跡來看，當前走勢與2000年泡沫破裂前夕的演變確實相似。不過，在沉重的觀測數據中，仍有一絲微弱的樂觀訊號，那就是投資人情緒的急劇降溫。從反向操作的觀點來看，市場頂部通常伴隨著極度頑固的看多情緒，而本次散戶與擇時交易員的退場速度則相當迅速。根據赫伯特用來衡量市場信心的指數（HNNSI）顯示，2000年網路泡沫時期，在那指登頂後的三週內，交易員的平均股票曝險比例甚至「不降反升」，顯示當時市場情緒處於極度盲目的樂觀。相較之下，在過去三週內，HNNSI情緒指數大幅暴跌了76個百分點，目前已驟降至6.2％。這表明多數擇時交易員目前幾乎已將股票拋售一空、轉抱現金，不存在2000年那種打死不退的看多狂熱。市場情緒的迅速降溫與大量現金觀望，是否具備足夠的支撐力道，以抵銷美股目前強勁的下行慣性？華爾街投資人恐怕必須繫緊安全帶，接下來幾週的市場走勢將告訴大家答案。