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日本職棒阪神虎隊強打三壘手佐藤輝明，在今年球季勇奪中央聯盟打擊三冠王後，獲球團同意透過入札制度（Posting System）挑戰美國職棒大聯盟。隨著大聯盟自由球員市場即將正式開跑，佐藤輝明在國際市場的評價迎來爆炸性攀升，美媒NBC預測他能拿到1.3億美元的合約，而《Yahoo! Sports》專欄作家更盛讚他在日職投高打低環境下的驚人破壞力「宛如死球時代的貝比魯斯（Babe Ruth）」。大聯盟球員工會於10月29日正式公布本屆144名自由球員名單，各隊預計於11月2日原球團獨占交涉期結束後展開全面搶人大戰。在目前各方專家預測的自由市場排行榜中，佐藤輝明的評價呈現驚人飆升。美媒《Yahoo! Sports》知名專欄作家敏茲（Jake Mintz）在最新評選的自由球員前50大球星榜單中，將佐藤輝明高居第6名，並給予極高評價：「在當今日職整體打擊火力顯著低迷的大環境下，佐藤所展現出的驚人長打威力，簡直讓人聯想到死球時代橫空出世的貝比魯斯！」敏茲進一步指出，佐藤不僅具備強悍臂力，除了三壘之外亦能勝任外野兩側防區，「若大聯盟球隊認定他的非凡長打能力能無縫轉換到美職舞台，他毫無疑問將收穫一份天價合約。」美國權威體育媒體《NBC Sports》同樣對佐藤輝明展現極高評價，在其評選的「休賽季百大球員」企劃中，將佐藤列在全體球員的第5位，並預估其合約總值上看5年1.3億美元。《NBC Sports》分析指出，佐藤輝明無疑是今年冬天自由市場上最炙手可熱的國際球星。儘管他在日本主要擔任三壘手，但他生涯早年累積了豐富的外野守備經驗，大聯盟球團極可能視他為更合適的先發左右外野手；此外，村上宗隆與岡本和真在登陸大聯盟首年皆繳出符合甚至超乎預期的打擊表現，這些前人的成功軌跡，都將成為推升佐藤輝明合約總價的重要推手。