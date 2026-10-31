我是廣告 請繼續往下閱讀

韓籍啦啦隊朴星垠本季正式加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，日前也宣布跳富邦勇士籃球場次，棒球、籃球都穿上Fubon Angels戰袍，31日她在富邦悍將感恩會接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時，用「可惜」一詞形容她來台跳棒球應援的第一個球季，感嘆遇到因雨延賽的場次很多，沒能將準備好的自己完整展現給粉絲看，十分可惜，她也笑說：「原以為籃球是室內比賽就沒有天氣問題，沒想到還遇到颱風延賽。」朴星垠過去兩年以起亞虎啦啦隊身份到富邦悍將賽事應援，本季加盟Fubon Angels，回想這一年在中職應援的完整球季，她認為雖然過去因為交流賽大致了解台灣職棒的運作方式，作為富邦啦啦隊正式成員感覺還是不太一樣，感謝隊友在過程中給予很多幫助，讓她能更快適應環境。朴星垠坦言，因為她來台應援場次多以主題日為主，但每次來台總遇到因天候不佳而延賽狀況，讓她感嘆很可惜，「雖然我準備了很多，但沒能展現給大家看的一面也滿多的，我也有不足的地方，所以對我來說是有點可惜且遺憾的賽季。」她近日宣布也跳富邦勇士籃球隊場次，面對記者提及「籃球比較不用擔心天氣」，朴星垠笑說自己有雨神特質，粉絲也常常問她「是因為妳來了所以台灣下雨嗎？」，原以為籃球比賽應援應該不會再白跑一趟，沒想到富邦勇士開幕戰因爲薔琵颱風台北市停班停課而延賽，讓她無奈笑說：「看來連室內比賽我也不能掉以輕心啊！」