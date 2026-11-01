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今年季前喊出目標是成為球隊開路先鋒，希望能用成績入選亞冠賽。不過開季後，陳愷佑遭遇重大傷勢，因左肩關節唇破裂導致整季報銷

職棒選手一定都想在一軍有所貢獻，但既然是在場上發生的意外，就只能去面對。

中華職棒富邦悍將22歲內野新秀陳愷佑，今年因左肩關節唇修補手術導致球季報銷，季前喊出的年度目標也因此落空。陳愷佑昨（31）日受訪時坦言，雖然很失望，但遇到了還是要勇敢面對，目前唯一能做的就是正向思考，並努力找回受傷前的身手。陳愷佑指出，目前在自辦賽僅能打擊、不跑壘與守備，預計12月後才會針對撲接等動作進行測試，休賽季也計畫赴日自主訓練，全力備戰明年球季。陳愷佑2023年入隊，2025年完成一軍初登場，雖然守備偶有佳作，但打擊成績不盡理想，出賽20場、打擊率僅1成30。去年休賽季陳愷佑赴美調整打擊機制，，最終僅在二軍留下8場出賽，打擊率3成。陳愷佑在6月初接受關節唇縫合手術，正常排程至少需休養半年才能恢復正式比賽強度。他透露，其實術後約兩個半月就已能正常活動，一度想趕在831大限前拚復出、避免被註銷，但一軍總教練後藤光尊希望他不要心急，好好休滿整年徹底養好傷，因此決定放慢腳步展望明年。他指出，左肩傷勢雖然不影響傳球，但若撲球等大動作恐有再度受傷的風險，因此還是要謹慎以對。陳愷佑近期已投入實戰打擊，但維持「只打、不守也不跑」，「原本秋訓也沒有打算比賽，後藤教練叫我休息。但他後來看到我練打，詢問狀況後就安排我自辦賽打DH，上壘後就換代跑，等於是讓我打Live BP的感覺。」至於何時能真正下場守備與撲球，陳愷佑表示要等術後滿6個月、約12月之後才會進行測試。陳愷佑坦言，今年因意外受傷導致球季報銷，內心當然很失望，「希望手術回來能比過去更好，也不會因此沒辦法守游擊或失去原本的能力，目前該做的就是想辦法回到最佳狀態，一直覺得可惜也沒有用。」陳愷佑表示，今年休賽季將完全投入訓練，計畫前往日本自主訓練，好好備戰明年全新球季。