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這給了我非常大的信心，因為這是我職業生涯第一次能健康走完一整季。

今年原本很有機會打進季後賽，沒能如願只能說真的很可惜。

一整季都想著棒球有點累，休賽季盡量不去想，就暫時先抽離、徹底放下來好好休息，等能量補充完，就準備明年賽季。

中華職棒富邦悍將「勝投怪盜」張奕，今年一軍出賽54場，拿下23次中繼、6次救援成功，防禦率僅1.67，寫下個人在中職的最佳賽季。張奕昨（31）日指出，比起耀眼的數據，更重要的是，今年是他職業生涯（台日通算）10個賽季以來，首度在一軍健康待滿整季，這對他來說意義非凡。談到今年最大的遺憾，張奕坦言是球隊沒能挺進季後賽；休賽季他打算暫時遠離棒球、加強身體柔軟度，等身心充飽電再好好備戰新賽季。張奕本季在一軍出賽54場，拿下7勝3敗、23次中繼成功、6次救援成功，防禦率1.67，繳出在中職的最佳成績。不過對張奕而言，更有意義的是，今年是他自2016年加入日職、2024年返台發展後，首度在一軍健康待滿整季。他透露，開季就設下「沒有受傷走完一季」的目標，「張奕直言，雖然健康走完一季是今年給自己的最低標準，但同時也是自己極力追求的重要目標，「成績的話可遇不可求，因為每天的身體與投球狀況都不一樣，所以盡量把每一場都當作最後一場在投。」談到團隊遺憾，張奕坦言就是季後賽，「至於個人成績方面，張奕原本極具機會角逐中繼王，但球季後半段因終結者曾峻岳狀況不佳，張奕配合調度接下關門重任，也因此與中繼王擦肩而過，最終以23次中繼成功敗給髙塩將樹的25次以及陳柏清的24次。張奕直言，沒能拿下中繼王雖然有點可惜，但他完全以球隊考量為第一優先，季後賽才是唯一目標。張奕今年季初因備戰WBC經典賽而提早開機，投入中職賽場後又是全隊出賽最多的投手，他打算在休賽季暫時「遠離棒球」，透過柔軟度與伸展訓練調整身體，「