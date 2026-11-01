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因為機會難得，能去、能被看見，對他自己以及對台灣棒球來說，都是非常難得的大好機會。

不管是責任加重還是角色轉換，我都會好好準備，因為這就是職業運動。

他們兩位都是非常有能力的投手，擁有很棒的球種與球質，平均直球球速都在150公里。可以看得出來他們今年表現非常突出，能被國外球團看見就是一個很好的機會。

中華職棒富邦悍將「護國神山」曾峻岳日前行使旅外球員權利，力拚成為中職首位透過入札制度旅美的球員。今年與曾峻岳共同組成悍將牛棚「雙保險」的張奕，昨（31）日受訪時直言，曾峻岳既然有出國機會就一定要好好把握，絕對能大開眼界。他同時大讚曾峻岳與林凱威擁有極佳的球種與球質，「可以看得出來他們今年非常突出、很有能力，能被國外球團看到就是最好的機會。」曾峻岳本季與張奕組成悍將牛棚「雙保險」，兩人合計替悍將拿下30次中繼成功、31次救援成功，是悍將陣中最安定的後援防線，不過明年這組搭檔可能面臨「拆夥」。曾峻岳日前正式行使旅外球員權利，並獲得不只一支美職球團密切關注，若最終順利成行，將成為首位透過入札制度旅美的中職投手。身為旅外過來人，張奕直言，既然曾峻岳有出國機會，當然要好好把握，「」張奕指出，出國後能見識到不同的訓練方式以及各國頂尖選手的能耐，「你會想要再精進自己，把自己的實力提升得更好，當然全力祝福他能有很好的未來。」若曾峻岳順利旅外，張奕明年在悍將牛棚的定位勢必更加吃重，甚至可能扛下終結者角色。張奕坦言，自己已做好心理準備，「」張奕指出，球員來來去去、投球角色的前後調動都很正常，「最終還是要看教練團的戰力規劃與安排，主導權在總教練與教練團身上。」中職過去共有4位選手在行使旅外球員權利後成功赴日發展，王柏融、林安可為野手，古林睿煬、徐若熙則是先發投手；今年曾峻岳與林凱威雙雙行使權利且均為後援投手，象徵中職本土牛棚戰力同樣獲得國外球團的高度肯定。同為中職頂尖後援投手的張奕分析，「」張奕也補充，其實不只曾峻岳與林凱威，中職各隊的後援投手也都相當具有實力。