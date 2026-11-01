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AI投資回報遭質疑 科技股財報成市場壓力來源

美國期中選舉登場 AI資料中心監管成焦點

蘋果、AMD財報接力登場 市場緊盯AI獲利能力

10月非農就業報告將公布 美國經濟成長能否帶動就業？

美股人工智慧（AI）概念股近期接連遭遇賣壓，Google母公司Alphabet、亞馬遜財報表現不如預期，加上晶片大廠英特爾（Intel）股價週五暴跌近29%，拖累科技股重挫。隨著美國期中選舉即將登場，下週又將迎來蘋果、超微（AMD）等科技巨頭財報，以及10月非農就業報告，市場面臨多重考驗。分析師指出，投資人正重新評估AI巨額投資能否帶來足夠回報，相關疑慮恐持續牽動美股走勢。根據路透社報導，美股週五（30日）受到科技及AI相關股票下跌拖累，標普500指數重挫1.8%，那斯達克綜合指數下跌2.9%。其中，英特爾公布財報後股價暴跌近29%，成為市場關注焦點。Alphabet與亞馬遜近年投入大量資金興建資料中心，試圖搶占AI市場商機，但最新季度財報未能滿足投資人期待，再度引發市場對AI投資成本、融資需求及獲利能力的疑慮。退休及財富管理服務公司Empower首席投資策略師諾頓（Marta Norton）表示，市場目前看起來有些不安，主要原因是投資人對AI的擔憂持續存在，甚至有進一步升高的跡象。她指出，市場仍在消化本週科技巨頭財報帶來的影響。事實上，美股今年以來的漲勢很大程度受到企業獲利支撐。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）IBES截至週五的資料，已有超過半數標普500成分股公布第三季財報，整體獲利預估年增31.6%。不過，企業即使繳出不差的成績，也未必能獲得市場肯定。例如，重型機械製造商開拓重工（Caterpillar）雖然受惠於資料中心對電力設備的強勁需求，但因維持全年營收成長預測不變，股價週四仍大跌9%。富蘭克林坦伯頓研究院首席市場策略師加利波（Chris Galipeau）指出，目前市場對企業財報的期待非常高，只要表現未達標，股價就可能面臨明顯壓力。除了企業財報，美國下週二（11月3日）舉行的期中選舉，也是投資人關注的重大事件。此次選舉將決定共和黨能否繼續掌控國會兩院，或由民主黨取得部分或全部國會控制權，進而影響川普政府後續政策推動。其中，AI產業可能面臨的監管變化備受關注。近年美國科技企業積極擴建資料中心，但龐大的電力需求、能源成本及環境影響，已在部分地方社區引發反對聲浪。市場分析認為，若民主黨在選舉中取得更多國會席次，可能加強對AI產業及資料中心建設的監督。投資人也將留意德州等地的州與地方選舉結果，評估是否影響資料中心擴建計畫。Cherry Lane Investments合夥人梅克勒（Rick Meckler）表示，如果民主黨在選舉中取得大幅進展，市場可能將其視為AI概念股、科技產業，甚至整體股市的不利因素。此外，國防、醫療保健、銀行及加密貨幣等產業，也可能因國會權力變化、政府支出政策及監管方向調整而受到影響。下週美股還將迎來新一波重量級企業財報。蘋果（Apple）預計週一公布業績。這家iPhone製造商今年以來股價已上漲約27%，最新財報能否延續市場信心，將成為科技股的重要觀察指標。半導體大廠超微（AMD）、高通（Qualcomm），以及AI數據分析公司Palantir也將陸續公布財報，讓投資人進一步檢視AI產業的實際需求及獲利前景。此外，麥當勞（McDonald's）、生技製藥公司安進（Amgen）及能源公司康菲石油（ConocoPhillips）等企業，也都在下週財報名單中。整體而言，下週預計有超過100家標普500成分股公布季度業績，企業財報表現將持續左右市場情緒。除了選舉與財報，下週五公布的美國10月非農就業報告，也將是金融市場的重要考驗。最新數據顯示，美國第三季經濟成長速度創下一年來最快，主要受到消費支出維持強勁，以及企業持續增加AI相關投資帶動。聯準會（Fed）本週宣布維持利率不變，同時上修對美國經濟的評估。不過，Manulife John Hancock Investments共同首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）指出，當前美國經濟強勁成長的敘事中，仍缺少就業成長這塊重要拼圖。市場將透過最新就業數據，評估經濟成長是否真正轉化為勞動市場需求，以及未來利率政策可能如何調整。值得注意的是，儘管AI及科技股近期承壓，美股其他類股仍展現一定支撐力。10月能源、金融、公用事業及醫療保健類股均有不錯表現，標普500指數今年以來仍累計上漲超過10%。加利波認為，市場的上漲動能其實比外界想像得更加廣泛，並非完全依賴AI概念股。