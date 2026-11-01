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中國百萬網紅樂仔（Levi）因帥氣外貌而在抖音有200多萬粉絲，不料他原本在今年10月要跟交往4年女友熙熙論及婚嫁，卻在婚前被女友抓包交往期間出軌21人，並發長文曝光證據。樂仔也隨即認錯，還透露有給對方50萬元人民幣（約台幣245萬元）補償，讓女方質疑是想封口，直接怒揭更多證據，讓外界都非常傻眼。熙熙在上個月27日發文爆料，與樂仔的4年戀情中，對方出軌多達21人，還直接公布所有人的微信名稱，表示在7年前樂仔就開始與多名女子保持曖昧關係，時間長達7年，「就算真愛也無法融化一個畸形性愛癖好的人。」不過熙熙也指出有些女生被樂仔欺騙，並不知道他有女友，有些人則是明知有女友卻依然保持不正當關係，熙熙還難過表示交往期間對樂仔百分百真心，從未與其他男性閒聊。在熙熙爆料後，樂仔也馬上發文認了，並向熙熙道歉，「在我們相處的過程中，我做出了背叛感情的行為，傷害了熙熙，這是我原則性錯誤，對不起。」並表示在事情發生後，盡可能想彌補女方，所以給對方50萬元人民幣，加上包辦月租2萬8500元人民幣（約台幣14萬元）的1年房租、每個月2萬5000元人民幣（約台幣12萬元）至少半年。不料他的舉動卻被女方質疑是在封口，直接怒揭更多樂仔曖昧私聊證據，包含「我好想妳」、「親吻我的嘴」、以及約上床等內容，樂仔也反擊交往期間多次給熙熙買精品，前後砸超過300萬元人民幣（約台幣1470萬元），還在以前分手時給過20萬元人民幣（約台幣98萬元）分手費，讓熙熙直言寧願退還50萬元也吞不下這口氣，並強調交往期間的錢不能全算自己頭上，還包含了兩人日常開銷，雙方激烈爭吵直接讓外界傻眼。事實上，熙熙早在2024年8月，就發現樂仔跟樓上女生有長期不正當關係，但樂仔認錯、表次會斷絕聯繫後，熙熙選擇原諒，熙熙也在事業上給予樂仔很多幫助，包辦他的影片剪輯、配樂等工作。而今年10月雙方父母本來要見面論及婚嫁，卻在這之前又被熙熙抓包出軌21人，這才讓她忍無可忍，決定開撕男友，並宣布要跟對方分手。