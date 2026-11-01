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德州提前投票暴增5成 多個關鍵州投票踴躍

民主黨提前投票占優勢 共和黨選民可能選舉日才出籠

提前投票創新高不代表總投票率必然上升

美國期中選舉將於11月3日登場，選民提前投票熱度創下歷史新高。其中，在提供政黨登記資料的州，民主黨籍選民占提前投票人數約44%，高於共和黨的31%。不過，專家提醒，提前投票數據並不等於最終選舉結果，共和黨選民仍可能在正式投票日大量出籠。綜合美聯社、彭博新聞等外媒報導，這次期中選舉將決定共和黨能否繼續掌控國會兩院，提前投票人數激增的情況，在參議院選情激烈的關鍵州尤其明顯。據佛羅里達大學選舉實驗室（Election Lab）統計，截至美東時間週五（30日）中午，全美已有超過4792萬人完成提前投票，超越2022年期中選舉創下的4590萬票紀錄。德州是提前投票最熱烈的州之一。根據官方統計，截至週三（28日），已有超過630萬名選民完成提前投票，比2022年同期的420萬人增加約50%。其中，包含休士頓的哈里斯郡（Harris County）已有約86.3萬人投票，明顯高於4年前同期的約56.5萬人。其他參議院選情受到關注的州，也出現類似情況。南卡羅來納州提前投票人數較2022年同期增加83%，緬因州增加44%，北卡羅來納州增加近37%，密西根州則成長32%。喬治亞州的提前現場投票人數，也在週四打破該州期中選舉紀錄，其中女性占56%、男性占44%。佛羅里達大學政治學者、選舉實驗室主任麥克唐納（Michael McDonald）指出，部分州的非裔及拉丁裔選民參與度提高，尤其德州與墨西哥接壤、拉丁裔人口較多的地區，投票情況格外踴躍。在公布選民政黨登記資訊的州，民主黨籍選民約占提前投票人數44%，共和黨約占31%，無黨籍及其他政黨選民則占25%。不過，這項數據並不代表民主黨候選人已取得相同幅度的得票領先，因為選民登記的政黨身分，未必與實際投票對象一致。麥克唐納指出，近年美國選舉呈現民主黨支持者較傾向提前投票、共和黨支持者較常在正式投票日投票的現象，因此民主黨通常需要在提前投票階段累積一定優勢，才能因應選舉日的票數變化。這種投票習慣部分源於2020年新冠疫情。當時大量民主黨選民選擇郵寄投票，共和黨選民則較傾向在投票日親自投票。不過，民主黨數據公司TargetSmart的資深顧問博尼爾（Tom Bonier）指出，隨著疫情影響逐漸淡化，兩黨選民的投票習慣也開始改變。部分共和黨選民重新接受提前及郵寄投票，民主黨選民也有更多人選擇在投票日親自前往投票所。選舉專家提醒，提前投票人數創紀錄，不一定代表整體投票率也將創新高，因為部分選民可能只是將原本預計在選舉日投下的選票提前完成。對競選團隊而言，提前投票有助於提早掌握支持者的投票情況，也能降低選舉當天因天候、交通或其他突發因素而未能投票的風險。不過，由於各州提前投票制度及統計方式不同，相關數據仍有解讀限制。