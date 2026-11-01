我是廣告 請繼續往下閱讀

今晨最低溫16.3度！明起東北季風2波降溫：迎風面變天有雨

▲今日及明（2）日白天、東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，明晚起至週二（3日）另一波東北季風南下降溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲未來一周會有2波東北季風，為北部、東北部帶來水氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

煙花颱風路徑大迴轉！今還在打轉、周二起北轉

▲根據最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「煙花」今日在日本南方海面打轉，明（2）日太平洋高壓再增強，路徑再轉偏西，週二（3日）起逐漸轉北、再轉向東北大迴轉。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（1）日天氣逐漸回暖，但本週東北季風將2階段降溫，根據氣象專家吳德榮表示，明（2）日晚起東北季風增強，北部、東半部迎風面天氣轉變，北台氣溫略降，周五、六（6、7日）還有一波東北季風，強度稍強、水氣也更多。此外，煙花颱風路徑也出現變化，預測將於明日先向西移動，再於周二起向東北大迴轉，並迅速減弱，後續動態仍需持續觀察。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，，其中北部桃園大溪區18.7度、中部嘉義東區19.6度、南部臺南白河區21.1度、東部花蓮壽豐鄉19.3度。吳德榮指出，今日及明（2）日白天、東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。北台白天微熱，中南部白天熱，各地早晚涼。針對今日各地區氣溫，北部18度至32度，中部18至34度、南部20至35度、東部18至33度。至於本周天氣，吳德榮分析，週三、四（4、5日）東北季風減弱，水氣減少，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。另外針對颱風最新動態，吳德榮指出，根據最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，根據最新歐洲（ECMWF）AI模式模擬顯示，「煙花」前5天系集平均路徑與「路徑潛勢預測圖」類似；5天後「煙花」在持續向東北前進，並迅速減弱、變性；系集成員分散兩側，顯示模擬路徑的「不確定性」。