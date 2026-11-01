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知名舞蹈老師KIMIKO於2020年與圈外男友結婚，至今已結婚6年，而她日前發文表示把婚姻當成訂閱制來經營、每年雙方都要定期檢視的言論後，引發外界討論。昨（31）日，她再度發文透露每年都會開年度檢討會，還會問老公：「還想在一起嗎？」並透露兩人的溝通方式。KIMIKO昨日發文表示每年都會重新與老公開像年度檢討會一樣，互相檢視一次「還想在一起嗎？」她透露老公是運動藝術學系教授，講話非常嚴謹，自己也是偏嚴謹的人，「所以我們倆有一個共同點：我們都蠻清楚自己想要什麼。」這也在雙方婚姻中幫了很大的忙，但她也坦承：「夫妻對話內容需要脈絡清晰這項，前期不見得是加分項喔！」KIMIKO表示自己一開始被老公的自我要求、嚴謹做事的態度吸引，再加上長得帥、體態好，並透露雙方溝通方式，「一旦我們要討論一件事情，你必須要有很清楚的人、事、時、地、物，還要清楚的前後時間軸。」透露老公甚至會把兩人相處每件事列成Excel表格，再逐條討論，「所以我們一開始認識、出去旅行規劃時，他是會直接做企劃書給我的人。」KIMIKO也分享老公欣賞自己的地方，就是自己日常溫度和在生活中自得其樂的模樣，「嚴謹的他想要、也需要有一個相對隨性、相對靈活、相對喜歡去接觸各種多元事物的伴侶。」還笑說被老公訓練到從不太會做Excel表格的人，到現在財報、日報，沒有任何表格難得倒自己。KIMIKO認為最重要的事情，就是兩人每年要約好對焦同一個目標，就是「還想要在一起」，這樣才會有意識的不擺爛。KIMIKO表示雖然很多人認為兩人的組合怎麼可能，還表示老公很有壓力，但她直言：「但說真的，兩人之間的壓力通常不是來自誰比較強，而是來自『你有沒有把對方當一回事』。」KIMIKO對婚姻的心得，也讓許多粉絲非常贊同，大讚：「這樣子經營婚姻關係真的很棒，因為知道目標設定導向，比盲目過日子更加值得期待！」