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不滿高物價、教育資源不足 青年要求政府正視問題

萬聖節示威白天和平 入夜後多地爆發衝突

▲由於德國這起由Z世代發起的示威恰逢萬聖節，部分參與者穿著恐龍、蝙蝠俠等造型服裝走上街頭。（圖／美聯社／達志影像）

極端團體疑趁勢介入 主辦方強調反對暴力

德國31日爆發大規模青年示威，由Z世代發起的抗議行動席捲柏林、法蘭克福、慕尼黑等34座城市，要求政府改善教育、降低生活成本，並反對恢復義務兵役。多數示威活動白天和平進行，但入夜後部分城市爆發警民衝突，法蘭克福有商店遭洗劫，漢堡、科隆等地警方則出動水砲及胡椒噴霧驅散群眾，多名警員受傷。綜合路透社、法新社報導，這波示威由青年運動組織「GenZ regelt!」（意為「Z世代來搞定」）發起，呼應今年席捲歐洲多國的青年抗議浪潮。主辦單位宣稱，全德約有12萬人參與示威，但警方公布的部分城市人數明顯低於主辦方估計，實際參與規模仍有落差。示威者主要訴求包括改善教育及醫療體系、減輕生活成本壓力、反對公共支出削減，以及重新檢討軍事政策。德國近年經濟成長疲弱，加上人口老化、退休人口增加，退休金及公共服務財政壓力持續升高，年輕世代對未來生活及政府資源分配的不滿也逐漸累積。「GenZ regelt!」發言人弗里德里希（Lina Friedrich）在柏林表示，青年走上街頭是為了爭取和平與自由，而非戰爭與強制義務。她強調，政府應優先改善醫療及教育體系，並讓不同世代更公平地分擔社會負擔。此外，德國政府近年大幅提高國防支出，並推動擴充軍隊人力的自願役制度，也讓部分青年擔憂，未來可能進一步恢復義務兵役。一名18歲、準備在慕尼黑集會發言的青年批評，政府不僅未回應年輕世代的訴求，反而持續削減支出、增加負擔，強調只要問題未獲解決，就會繼續行使集會權利。由於示威恰逢萬聖節，部分參與者穿著恐龍、蝙蝠俠等造型服裝走上街頭，現場一度呈現和平、熱鬧的氣氛。示威者高舉「是時候反抗了」、「梅爾茨必須下台」等標語，表達對德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）政府的不滿。不過，入夜後部分城市局勢惡化。在金融重鎮法蘭克福，有蒙面人士破壞商店櫥窗，至少兩家店鋪遭到洗劫，另有多間商店受損。警方表示，有人向執法人員投擲石塊、煙火及汽油彈，呼籲民眾避開市中心。警方隨後出動水砲及胡椒噴霧驅散群眾，試圖恢復秩序。漢堡及科隆也傳出示威者向警方投擲煙火、石塊與瓶罐，警方同樣使用水砲應對。漢堡另有路障遭縱火。柏林一場非由「GenZ regelt!」主辦的晚間示威，也發生民眾向警方投擲雞蛋及瓶罐的情況。萊比錫警方則因現場爆發暴力衝突而使用胡椒噴霧，波昂也有警員在衝突中受到輕傷。警方已逮捕部分涉事人士，確切人數尚未公布。德國當局指出，雖然主要示威活動大致和平，但部分極端團體可能試圖利用青年運動擴大影響力。德國聯邦內政部表示，部分極左派極端組織，以及與境外極端運動有關的團體，也參與了相關動員。黑森邦內政部長波塞克（Roman Poseck）警告，德國不應重演法國示威期間發生的商店洗劫、縱火及攻擊警察事件。為防範暴力衝突，德國多座城市的商家提前採取預防措施，包括柏林知名精品購物大道選帝侯大道（Kurfürstendamm）的部分店家，也封住櫥窗或提前打烊。不過，「GenZ regelt!」明確表示反對暴力，強調不容許極端主義、違憲象徵、種族歧視及仇恨言論出現在運動中。值得注意的是，這場運動是否真正由青年主導，也引發外界討論。由於參與動員的政治及民間團體背景多元，德國全國學生組織BSK已與這波行動保持距離，並計畫於11月20日另外舉行抗議活動。儘管示威過程出現暴力事件，參與者仍強調，年輕世代長期承受的經濟與社會壓力需要被正視。一名23歲的照護工作者馬里烏斯（Marius）表示，政治人物必須了解年輕人的處境，因為社會不滿情緒已逐漸逼近臨界點。