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川普尚未拍板軍事行動 盧比歐：有能力達成目標

美伊談判從未停止 直接與間接管道持續溝通

憂荷姆茲海峽航運安全 美軍持續保護區域盟友

伊朗警告美以勿再動武 歐盟呼籲外交解決

美國與伊朗緊張關係持續升高，外界關注美國總統川普是否會在期中選舉後，再度對伊朗發動軍事攻擊。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）31日表示，川普目前尚未決定是否採取進一步軍事行動，儘管美軍具備達成軍事目標的能力，但川普仍傾向透過外交方式解決爭端。他也透露，美伊之間的外交接觸實際上從未中斷，雙方仍透過直接及間接管道保持溝通。綜合法新社、耶路撒冷郵報外媒報導，盧比歐31日在美國喬治亞州亞特蘭大主持為期兩天的二十國集團（G20）外長會議，並在記者會上回應美國可能對伊朗發動新一波攻擊的相關問題。針對外界揣測川普可能在11月3日美國期中選舉後對伊朗採取軍事行動，盧比歐表示，美國仍是全球軍事能力最強的國家，「只要我們決定採取行動，就能達成軍事目標。」不過，他強調，川普目前尚未作出決定，美方也不會輕率看待軍事行動可能帶來的後果。盧比歐表示：「我今天沒有這方面的消息可以向各位宣布，我們也不會輕率看待任何相關行動。」盧比歐指出，川普一向優先考慮透過外交及和平方式解決國際爭端，若非如此，美國可能早在數週甚至數個月前就已對伊朗採取行動。他表示，美國有能力在必要時採取軍事手段，但仍希望以和平方式解決問題。儘管美伊和平談判陷入僵局，盧比歐透露，雙方實際上仍維持多條外交溝通管道。他表示：「談判其實從未停止。」盧比歐說明，美伊之間既有直接對話，也有透過第三方居中協調的間接接觸，後者更為常見。不過，他拒絕透露目前談判進展，也未提供任何可能達成協議的時間表。盧比歐強調，只要外交方案能夠解決美國主要安全疑慮，且不危及國家安全，華府就願意接受和平解決方案。美方關注的核心問題，包括伊朗核子計畫，以及華府認為伊朗持續破壞中東區域穩定的行動。除了核子問題，盧比歐也指責伊朗持續威脅國際商業航運，尤其是載運石油、天然氣及其他貨物的船隻，可能衝擊全球能源與糧食供應。他指出，美國中央司令部（CENTCOM）目前仍在荷姆茲海峽周邊執行安全任務，協助保護區域盟友的重要經濟命脈。盧比歐表示，美軍幾乎每隔一兩天就必須攔截針對船隻發射的無人機或飛彈，同時也提供防空支援，協助盟友抵禦威脅。他並重申，美國將履行對沙烏地阿拉伯的防衛承諾，華府與利雅德持續保持密切聯繫。此外，盧比歐批評伊朗支持葉門胡塞武裝（Houthis，又譯青年運動）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及伊拉克境內的武裝組織，認為這些團體的活動加劇中東局勢動盪。他警告，若伊朗未來取得核子、生物或化學等大規模毀滅性武器，對周邊國家的威脅恐進一步升高。面對美國可能再次發動攻擊的消息，伊朗最高領袖31日也警告美國與以色列，不要對伊朗展開新一波軍事行動。川普先前曾公開表示，正在考慮是否進一步對伊朗採取軍事手段，使外界擔憂美國期中選舉後，中東局勢可能再度升溫。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）29日接受法新社訪問時，也呼籲各方尋求外交解決方案，強調衝突升級對任何一方都沒有好處。