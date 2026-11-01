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▲席曼寧（如圖）在《我永遠愛你》中甜罵林煒「壞蛋蛋」的片段瘋傳，再度成為網友迷因。（圖／翻攝自民視戲劇館Formosa TV Dramas YT）

藝人林煒與席曼寧1997年的花系列台劇《我永遠愛你》，因Threads近期掀起考古潮而引發高度關注，兩人更是因高顏值被封為「上古許光漢」與「上古許瑋甯」。而隨著該劇激情吻戲與床戲等片段不斷瘋傳，不少人也開始敲碗Netflix上架花系列，還直呼：「只有林煒能超越AI短劇。」還有人拿出席曼寧在劇中跟林煒講電話時，甜蜜打情罵俏喊：「你這個壞蛋蛋」的片段，再度讓網友笑翻。花系列台劇最近可以說是佔領了Threads的河道，劇中大尺度激吻與床戲片段，以及超肉麻又露骨的台詞，都讓網友討論度不斷，甚至直接變成迷因，關注度高到讓大批觀眾敲碗Netflix上架。而近日又有網友翻出席曼寧在雨中用投幣式電話跟林煒對話的片段，只見她淋著雨一臉享受的罵對方：「你這個壞蛋，你啊！你壞蛋蛋，你壞壞蛋。」超肉麻台詞再度引發熱議。該片段讓許多網友都忍不住好奇，電話裡的人到底是說了什麼，可以讓席曼寧用這麼甜膩的口氣罵人，紛紛笑說：「尷尬到好喜歡」、「壞蛋蛋、壞壞蛋，看了那麼多個影片這個最讓我受不了哈哈哈」、「好奇林煒說了什麼，應該只有林煒能超越AI短劇了」、「男生到底講了什麼？可以讓女生在電話那端邊喊你壞蛋邊爽成那樣？」雖然《我永遠愛你》沒有在Netflix上架，但想看的觀眾可在民視官方YouTube收看，有全集20集的播放清單，觀眾可以不用在社群補片段，直接一次全看完。