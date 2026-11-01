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中華職棒富邦悍將隊24歲王牌終結者曾峻岳日前行使旅外自由球員權利，其下一步動向引發台美棒壇高度關注。先前台灣媒體披露有一支「國聯中區球隊」正積極接洽這位台灣火球男，如今這支神秘球隊的真實身分被認為正是芝加哥小熊隊。美國多家體育媒體與小熊專欄隨後紛紛跟進報導，證實小熊隊已正式向曾峻岳提出網羅意願，可能開出附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，全力爭取這位台灣頂級後援投手加盟。美媒《Bleacher Nation》作家泰勒（Brett Taylor）與《Cubs Insider》作家奧特曼（Evan Altman）撰文分析，證實此消息。美媒指出，小熊隊預計開出附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約。考量到大聯盟勞資協議可能引發的封館風險，小聯盟春訓與賽事完全不受大聯盟封館影響，曾峻岳若簽下小聯盟約，不僅能在春訓提前適應美職節奏，也能在3A體系接受高強度實戰檢驗，對雙方而言都是最具彈性且低風險的極佳方案。現年24歲的曾峻岳本季效力富邦悍將表現極為宰制，在51.4局投球中狂飆65次三振、僅投出13次保送，繳出1.57防禦率與25次救援成功的頂級成績；在中職6年生涯累積240餘局投球中，更留下防禦率2.36、342次三振的輝煌紀錄。美媒分析，曾峻岳擁有極具吸引力的投球球威（Stuff），最快球速逼近98英里（約157公里以上），並搭配高達90英里的快速指叉球以及87英里的銳利滑球。雖然身高5呎8吋（約175公分）的身材在注重高大體型的美職體系中略顯嬌小，但美媒指出，近年密爾瓦基釀酒人隊與坦帕灣光芒隊頻頻打破身材迷思、成功挖掘矮個子強力投手的案例，證明極致球威與轉速特質能克服身材劣勢。小熊隊近期延攬了前光芒隊高層米勒（Steve Miller）擔任球團國際球探副總裁，米勒過去便長期關注亞洲市場，對曾峻岳以及日職西武獅隊平良海馬等球員早有深入研究。美媒認為，這項人事異動展現了小熊隊總管霍耶（Jed Hoyer）在投手評估與養成策略上的重大轉變——不再保守追求天花板有限的傳統型投手，而是積極在國際市場尋找具備頂級揮空率與球速的非傳統潛力股。回顧台灣旅美歷史，過去王建民與陳偉殷等名將建立了輝煌典範，但鮮少有投手能直接從中職成功跨越大聯盟體系。美媒認為，曾峻岳正值24歲巔峰期，小熊若能以極高性價比網羅這位中職頂級後援，不僅能替牛棚增添一枚高天花板的強投活棋，更能為中職優質棒球人才旅美開啟一條全新管道。