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昨（31）日晚間，華航第三屆星光路跑燈場，吸引逾8,000名海內外跑者共襄盛舉。現場搭配萬聖節主題造景，結合星光音樂會及市集，更有中信兄弟啦啦隊Passion Sisters熱力應援暖場。現場除提供完賽禮包外，也抽出長程線、區域線及國內線逾30張機票，加上共20萬會員飛行哩程等好禮抽獎，讓跑者有機會下一站跑向世界各地。第三屆星光夜跑，分為半程馬拉松組（21K）、漫遊健跑組（10K）及親子星空組（6K）。本屆賽事首度由運動部擔任指導單位，運動部長李洋特別為21K半程馬拉松組鳴槍開跑。另，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘也加入領跑行列。台首位全英羽球公開賽男單冠軍球星林俊易參賽6K組，極地超馬好手陳彥博也與母親攜手參加6K。星光音樂會則邀請 DJ 林貓王、藝人魏如萱及理想混蛋接力演出。現場還設有華航飛機造型氣球 ，華航制服人員也提著南瓜桶發送糖果，不論是跑者或是到訪民眾都能盡情享受如嘉年華般的樂趣。