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在愛心歸零前起床 打破陶罐取出錢

▲A賞大師之劍鬧鐘，玩家要在愛心歸零前拔起大師之劍，停止鬧鐘。（圖／BANDAI SPIRITS）

▲B賞的陶罐存錢筒，不僅投錢的時候有音效，打開的樣子就像破碎的陶罐。（圖／BANDAI SPIRITS）

在妖精之泉恢復體力 道具化身生活小物

▲最後賞妖精之泉靠墊，在旁邊休息似乎就能恢復體力。（圖／BANDAI SPIRITS）

「一番賞 薩爾達傳說 海拉魯精選」相關資訊

《薩爾達傳說》系列迎來40週年，系列大作《薩爾達傳說 時之笛》重製版於11月5日發售，除了遊戲之外，BANDAI SPIRITS也宣布，12月5日將在日本推出《薩爾達傳說》為主題的一番賞「薩爾達傳說 海拉魯精選」，把玩家在海拉魯世界冒險時的重要道具實體化，包括大師之劍鬧鐘、陶罐存錢筒、妖精之泉靠墊等。本次《薩爾達傳說》一番賞把玩家熟悉的大師之劍、藏有盧比的陶罐做成令人會心一笑的生活用品，像是A賞的大師之劍造型鬧鐘，鬧鐘螢幕上會有一排代表血量的愛心，鬧鐘響起後愛心會慢慢減少，玩家要在血量歸零前拔起大師之劍關閉鬧鐘，讓玩家可以體驗在現實生活拔起大師之劍的感覺。B賞則是陶罐造型存錢筒，玩家在遊戲中可以打破陶罐，拿到遊戲世界的貨幣「盧比」，而這款陶罐存錢筒，會在玩家投入錢幣時發出遊戲音效，陶罐的開啟方式仿造遊戲中「砸破」的樣子，增添不少樂趣。最後賞（Last One 賞）是妖精之泉靠墊，仿造遊戲中可以恢復生命值、捕捉妖精、強化裝備的「妖精之泉」，外觀以珍珠絨布料製作，妖精則以極光色系及半透明布料設計，玩家們可在靠墊旁休息，說不定真的可以恢復體力。除了A、B、最後賞之外，還有其他以《薩爾達傳說》為主題的物品，包括心之容器飯碗、空玻璃瓶造型水杯、夾鏈袋及貼紙組、文具雜貨、筷架、小手帕，官方也規劃雙重中獎（Double Chance）活動，詳細資訊待公布。預計2026年12月5日起陸續開賣。每抽790日圓（含稅，約新台幣164元）。日本Lawson連鎖便利商店、任天堂官方旗艦店（包含 Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO 以及 Nintendo FUKUOKA）。