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時期 身分／球隊 公開薪資資訊 2009年 興農牛新人 月薪11萬元、簽約金500萬元 2018年 富邦悍將巔峰期 月薪80萬元 2023年 統一7-ELEVEn獅 薪資降至20餘萬元區間 2025年 統一7-ELEVEn獅 月薪27萬元 2026年初 CPB上海正大龍 月薪約17.9萬元（當時匯率） 2026年11月 青少年棒球教學 未公開實際收入

▲林益全投資遭詐2000萬向體壇敲響警鐘：運動員必須及早部署資產配置與第二專長，才能安穩度過退役生活。（圖／記者林子翔攝，資料照）

前中職球星林益全近日自曝投資日本房地產遭遇詐騙，累計投入超過2000萬元資金，甚至被迫出售個人房產以清償債務。這起事件在台灣體壇引發了極大的震撼與關注，令人不解的是，作為中華職棒史上最具代表性的頂級強打者，林益全生涯累計基本薪資加上簽約金高達1億310萬元，巔峰時期月薪更來到80萬元，為何如此驚人的收入仍會讓他陷入財務泥淖？這起慘痛的血淚教訓，赤裸裸地揭示了職業運動員最容易忽略的三大財務風險：高薪收入具備極短的賞味期限、退休資產配置過度集中，以及離開球場後重建穩定現金流的漫長陣痛。林益全是中華職棒歷史上最偉大的左打者之一，職棒生涯累計2013支安打、210支全壘打、1142分打點與高達3成32的打擊率，更曾3度獲選年度最有價值球員。他在2018年效力富邦悍將期間月薪達到80萬元，單算年薪就逼近千萬元大關。然而這種頂級收入是不可能永久持續的。隨著年齡漸長與狀態下滑，他在2023年轉投統一7-ELEVEn獅後月薪已降至27萬元，最終在2025年未獲續約；轉戰中國城市棒球聯賽(CPB)時，月薪更折合僅約新台幣17.9萬元。短短數年間，收入減幅逼近78％。這正是職業球員與一般受薪階級最大的差異。職涯高薪僅存在於短暫的黃金期，且媒體公開的破億生涯總薪資屬於稅前收入，扣除高昂稅負、經紀抽成與日常開銷後，實際落入口袋的數字遠低於此。這筆龐大收入是十多年職涯逐步累積而來，並非退休時帳戶裡隨時可動用的現金餘額。若沒有在高薪階段提早建立長期的儲蓄與退休防護網，一旦合約終止，球員極難在社會上立即找到同等收入的替代工作。林益全的投資經歷，精準踩中了職業球員進入生涯後期時的財務地雷。為了籌措退休生活所需，他透過熟人介紹接觸了宣稱高報酬的日本房地產開發計畫，並以分階段投入的方式砸下超過2000萬元，直到當地友人查證才驚覺開發案根本不存在。從財務風險控管的角度來看，當退休規畫高度仰賴單一大型投資項目時，一旦標的發生重大弊端，就會瞬間吞噬過去十多年在球場上流汗拚搏累積的資產。跨境房地產投資涉及極度複雜的跨國法律、產權登記與資金審查機制，即便是財力雄厚的球員，也未必具備判斷這些隱形風險的專業素養。更令人捏把冷汗的是，對方甚至以換匯與手續費為由要求現金交易，這種缺乏正常銀行金流紀錄的交易模式，不僅讓事後查證困難重重，更大幅增加了跨國追討債務的難度。對於職涯壽命極短的運動員而言，將大筆資金集中在難以快速變現且資訊不透明的單一海外標的，無疑是將後半生推向懸崖邊緣。除了面臨鉅額的投資損失，林益全也正在親身經歷運動員退役後的第三大風險，原本在球場上的頂尖專業，未必能無縫接軌轉化為穩定的職場收入。在結束中國CPB球員身分後，他目前已轉向投入青少年棒球教學與訓練工作，希望能藉由長年累積的棒球專業重新建立穩定的收入來源，並計畫從2027年起陸續清償剩餘債務。這也凸顯了職棒球員退休轉型的艱難。棒球教學與擁有一紙保障合約的職業球員截然不同，它需要歷經籌備、招生、口碑建立與長期經營，才有可能形成足以養家的持續現金流。一名擁有十多年中職資歷的明星球員固然能提供高水準的技術指導，但市場需求與經營管理能力才是決定營收的關鍵，這絕不會自動等同於現役時期的高額月薪。林益全的遭遇向全體職棒球員敲響了一記響亮的警鐘：在球場上的高薪能創造短暫財富，但唯有紀律嚴明的資產管理、嚴密的風險控制與及早部署的退休第二專長，才能讓這份財富真正安穩地延續到褪下球衣之後。