我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮縣光復鄉「每人10000元」振興經濟禮金！11/16截止：逾期不受理

光復鄉長林清水表示，發放對象須同時符合「114年9月23日前已設籍光復鄉」及「發放開始日115年6月8日當日仍設籍於光復鄉」兩項條件，方具領取資格。

光復鄉公所表示，目前於鄉公所現金發放截止至11月16日17:00止，此為6月8日至8月10日有申請、但未能匯款入帳且符合資格設籍本鄉之鄉民，並非為二次發放。

▲花蓮縣光復鄉「每人10000元」馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金最後發放。（圖／花蓮縣光復鄉公所FB）

《NOWNEWS今日新聞》整理11月地方加碼補助發放一覽

縣市 地方 發放金額 發放日期 花蓮縣 光復鄉 10000元災後振興經濟禮金 即日起至11月16日 彰化縣 花壇鄉 6000元振興經濟禮金 8月19日至11月30日 雲林縣 林內鄉 3600元生活慰助金 9月14日至12月31日 彰化縣 竹塘鄉 3000元生活慰問金 10月29日至12月15日 台東縣 延平鄉 5000元振興禮金 預計2027年農曆春節前發放

不等明年中央政府2027年普發現金，花蓮縣光復鄉公所表示，每人領取最高「現金10000元」災後振興經濟禮金，目前光復鄉14村皆已開始振興禮金現金發放作業，預計發放截止至11月16日17:00，逾期不受理。請已申請、但未順利匯款入帳的民眾接續辦理。2025年9月23日（含）以前設籍光復鄉，於2026年6月8日仍具備光復鄉戶籍。另針對戶籍遷入戶政事務所、服刑收容於矯正機關、發放日起遷出光復鄉或死亡者，則不列入發放對象。「每人10000元」馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金。目前光復鄉14村皆已開始振興禮金現金發放作業，逾期不受理。114年馬太鞍溪堰塞湖災情對地方造成重大衝擊，影響居民生活安全，也連帶衝擊地方產業、交通與觀光發展。光復鄉公所為協助鄉親恢復正常生活，並帶動地方經濟活絡，特別編列1億1千六百萬元，訂定自治條例，並經代表會通過，推動「馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金發放計畫」，希望透過實際行動照顧鄉親，讓地方逐步恢復元氣。