不等明年中央政府2027年普發現金，2026普發一萬最後倒數！花蓮縣光復鄉公所表示，每人領取最高「現金10000元」災後振興經濟禮金，目前光復鄉14村皆已開始振興禮金現金發放作業，預計發放截止至11月16日17:00，逾期不受理。請已申請、但未順利匯款入帳的民眾接續辦理。
花蓮縣光復鄉「每人10000元」振興經濟禮金！11/16截止：逾期不受理
發放資格：
2025年9月23日（含）以前設籍光復鄉，於2026年6月8日仍具備光復鄉戶籍。
光復鄉長林清水表示，發放對象須同時符合「114年9月23日前已設籍光復鄉」及「發放開始日115年6月8日當日仍設籍於光復鄉」兩項條件，方具領取資格。另針對戶籍遷入戶政事務所、服刑收容於矯正機關、發放日起遷出光復鄉或死亡者，則不列入發放對象。
發放金額：
「每人10000元」馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金。
發放時間：
光復鄉公所表示，目前於鄉公所現金發放截止至11月16日17:00止，此為6月8日至8月10日有申請、但未能匯款入帳且符合資格設籍本鄉之鄉民，並非為二次發放。目前光復鄉14村皆已開始振興禮金現金發放作業，逾期不受理。
如有相關問題，請撥打038702206轉110、119民政課。
114年馬太鞍溪堰塞湖災情對地方造成重大衝擊，影響居民生活安全，也連帶衝擊地方產業、交通與觀光發展。光復鄉公所為協助鄉親恢復正常生活，並帶動地方經濟活絡，特別編列1億1千六百萬元，訂定自治條例，並經代表會通過，推動「馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金發放計畫」，希望透過實際行動照顧鄉親，讓地方逐步恢復元氣。
《NOWNEWS今日新聞》整理11月地方加碼補助發放一覽
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發放資格：
2025年9月23日（含）以前設籍光復鄉，於2026年6月8日仍具備光復鄉戶籍。
光復鄉長林清水表示，發放對象須同時符合「114年9月23日前已設籍光復鄉」及「發放開始日115年6月8日當日仍設籍於光復鄉」兩項條件，方具領取資格。另針對戶籍遷入戶政事務所、服刑收容於矯正機關、發放日起遷出光復鄉或死亡者，則不列入發放對象。
發放金額：
「每人10000元」馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金。
發放時間：
光復鄉公所表示，目前於鄉公所現金發放截止至11月16日17:00止，此為6月8日至8月10日有申請、但未能匯款入帳且符合資格設籍本鄉之鄉民，並非為二次發放。目前光復鄉14村皆已開始振興禮金現金發放作業，逾期不受理。
如有相關問題，請撥打038702206轉110、119民政課。
《NOWNEWS今日新聞》整理11月地方加碼補助發放一覽
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縣市
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地方
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發放金額
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發放日期
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花蓮縣
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光復鄉
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10000元災後振興經濟禮金
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即日起至11月16日
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彰化縣
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花壇鄉
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6000元振興經濟禮金
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8月19日至11月30日
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雲林縣
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林內鄉
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3600元生活慰助金
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9月14日至12月31日
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彰化縣
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竹塘鄉
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3000元生活慰問金
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10月29日至12月15日
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台東縣
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延平鄉
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5000元振興禮金
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預計2027年農曆春節前發放