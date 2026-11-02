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▲廖鎮漢年輕時長相帥氣，酷似韓國男神玄彬。（圖／廖思惟IG@trinityliao）

▲廖鎮漢（左）與孫芸芸（右）1999年就結婚，婚後生下一女一子。（圖／資料照）

▲孫芸芸（右）外型凍齡，站在女兒廖思惟（左）旁邊宛如姊妹。（圖／孫芸芸IG@aimeeyunyunsun）

台灣第一名媛孫芸芸近日與微風集團董座廖鎮漢傳出婚變，她今（2）日透過週刊否認，強調婚姻狀況一切正常。而孫芸芸當年曾透露，自己對廖鎮漢一見鍾情，主動告白倒追對方。廖鎮漢年輕時的帥照也曾被女兒廖思惟外流，當時眾人都稱讚他的帥氣程度神似韓國男神玄彬，也難怪會讓孫芸芸一眼就愛上。孫芸芸與廖鎮漢近年鮮少同框，她更為了陪伴女兒廖思惟，經常待在澳洲、鮮少返台，雙方因此傳出分居、婚變的消息。對此，據《鏡週刊》報導，孫芸芸出面否認，強調婚姻狀況一切正常。而兩人這段婚姻長跑27年，雙方都未傳過緋聞，感情一直很恩愛，是豪門婚姻中少有的佳話。回顧孫芸芸與廖鎮漢初相識的過程，是在一場聖誕派對，當時13歲的孫芸芸第一次見到20歲的廖鎮漢就對他一見鍾情，主動要了聯繫方式。之後孫芸芸到美國讀書、廖鎮漢則是赴澳洲留學，雙方靠著書信通話，關係越走越近。到了孫芸芸15歲那年，她更直球跟廖鎮漢告白，積極倒追男方。由於廖鎮漢當時已是大學生，面對如妹妹般的孫芸芸，他一開始確實有點猶豫，深怕自己與孫芸芸交往，會被其他好友笑說是「變態」，但他最終仍架不住孫芸芸的熱情似火，與她談戀愛，兩人更在1999年就選擇步入禮堂，婚後生下一女一子。而女兒廖思惟2020年曾在IG上分享廖鎮漢年輕時期的照片，只見他當時留著微卷髮型、打扮潮流，與現在只會穿西裝的模樣差距甚遠，帥氣臉龐甚至被網友稱讚「好像玄彬」，開玩笑說他是「被百貨業耽誤的少男偶像」，也難怪當時情竇初開的孫芸芸會甘心倒追他。